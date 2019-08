Aha: dit zijn de 4 meest voorkomende oorzaken van een scheiding

Scheiden is hip! Er worden heuse partijen gegeven als het huwelijk einde oefening is. Maar de redenen waarom koppels na (enkele) jaren (al) uit elkaar gaan, blijft vaak een mysterie. Of toch niet? Volgens een nieuwe studie heeft het veel te maken met een emotioneel mis match.

Geld en/of bedrog zijn nog steeds veel voorkomende oorzaken voor een scheiding. Maar de laatste jaren gaat een breuk steeds vaker gepaard met emotionele of psychologische redenen. Dat blijkt ook uit een nieuwe studie van de Universiteit van Kopenhagen.

Het onderzoek

De wetenschappers hebben 2.371 mensen ondervraagd die net een scheiding achter de rug hadden. Uitkomst: zo’n 44% had zelf de handdoek in de huwelijksring gegooid, bij 16% ging het om een gemeenschappelijke beslissing en bij 40% was het de partner die ermee wilde stoppen.

De onderzoekers konden 4 redenen onderscheiden die het vaakst werden aangehaald.

1. Gebrek aan intimiteit

Stip op nummer één! Bijna de helft, maar liefst 47% van de deelnemers, gaat uit elkaar omdat ze geen gevoelens meer hebben voor elkaar. En bij gebrek aan gevoel is er geen of nauwelijks intimiteit.

2. Communicatie struggles

Communicatie wordt vaak gezien als één van de belangrijkste bouwstenen van een goede relatie. Het is dan ook geen verrassing dat slechte communicatie door 44% (lees: nooit aanhoren, luisteren én nooit praten) wordt aangehaald als geldige reden om te scheiden.

3. Gebrek aan empathie, respect en/of vertrouwen

Bij gebrek aan respect, vertrouwen en empathie, voel je je onbegrepen. En ongehoord! Dat ‘teamgevoel’ is weg. Als een partner het gevoel heeft dat één (of meerdere) ervan ontbreekt, kan dat het einde betekenen van een huwelijk.

4. Koppels leven langs elkaar heen

En groeien – uiteindelijk – uit elkaar. Voor een goede, langdurige relatie moet je werken, sterker nog: hard werken. En tijd voor elkaar vrij maken. Het liefst op (vaste) regelmatige basis. Denk aan een wekelijkse date night. Of een maandelijks weekendje weg. Even samen unwinden. Doe je dat niet? Dan is de kans groot dat je elkaar letterlijk een figuurlijk uit het oog verliest.

