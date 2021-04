Je oren, lippen, geslachtsdeel, tepels: ze vallen allemaal onder erogene zones. Maar dat je keel ook een erogene zone is? Het schijnt dus echt zo te zijn. Sterker nog: als je ‘m flink stimuleert (bijvoorbeeld met een stevige blowjob), kun je zelfs een keelorgasme krijgen. De wat?!

Kleine disclaimer: niet iedereen ervaart hetzelfde tijdens een orgasme en niet iedereen kan op verschillende manieren klaarkomen. Experimenteer er dus op los, maar wees niet gefrustreerd als het niet lukt. Oefening baart kunst. Let’s get started.

Erogene zone

Oké, we begrijpen dat je staat te popelen om uit te vinden hoe je in je keel een orgasme kunt krijgen. Daarvoor moeten we eerst even naar de de basis: de erogene zone in je keel. Die zit diep achterin verstopt. De zone is een zenuw die linea recta in verbinding staat met de baarmoederhals. Als je deze plek dus lang en vaak genoeg stimuleer dan kun je klaarkomen via je keel. Maar let op: een huis-tuin-en-keuken pijpbeurt gaat de truc niet doet. Het gaat hier om deep throaten.

Hoe krijg je een keelorgasme?

Hier schreven we al eerder een artikel over, waar je uitgebreid kunt lezen hoe je tot een keel hoogtepunt komt. Maar de samenvatting? Ga op je rug liggen met je hoofd achterover over de rand van het bed. Hierdoor kan je partner dieper in je keel gaan én het helpt ook nog eens tegen kokhalzen. Win-win, dus.

Normaal ben je gewend om de trukendoos uit de kast te halen, maar dat is nu niet nodig. Je partner heeft de touwtjes namelijk helemaal in handen. Laat hem voorzichtig stootbewegingen maken in je keel. Probeer samen uit te vinden wat wel en niet fijn is. Doe dit zeker niet als ‘vluggertje’ en blijf met elkaar praten (tenminste, als ‘ie ‘m dan niet meer in je keel heeft zitten).

Gloeiende keel

Ben je benieuwd hoe het keelorgasme voelt? Lucky vrouwen spreken van een intens gevoel, een gloeiende keel en een golf van genot door het hele lichaam. Ga jij het proberen?

