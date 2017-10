Aliene: ‘Ik twijfel of ik wel wil scheiden’

Aliene en Wim vormden samen met hun dochters een gezin. Totdat Wim een ander had en wilde scheiden. De kinderen zijn van slag en Aliene en Wim weten niet zo goed hoe ze dit moeten aanpakken. Ze twijfelen allebei nog steeds of ze wel echt willen scheiden. Wat nu? Een mediator kijkt mee naar hun probleem.

Aliene: ‘4 maanden geleden kwam hij thuis uit zijn werk. Hij vertelde mij dat hij een ander had. Zo kort als ik het nu zeg, zo kort zei hij het ook. Je snapt dat ik daar nogal kapot van was. Mijn wereld stortte in, maar ook de wereld van ons als gezin. Op het ene moment hadden wij een gelukkig gezin en na de mededeling was er niets meer van over. We hebben het gelijk aan onze dochters verteld, dat was de volgende schok. Een van hen rende hysterisch naar buiten. Toen ze tot bedaren was gekomen, kwam ze terug. Ze heeft nooit meer over de scheiding willen praten. Wim deed al die tijd niets. Hij liet alles aan mij over. Als ik hem appte om te komen, dan kwam hij. Als ik hem niet appte kwam hij niet. Zijn dochters mistten hem verschrikkelijk. En, eerlijk is eerlijk, ik ook. Op een dag vroeg ik Wim weer eens om te komen, zodat we wat afspraken konden maken over de verdeling van wat dingen voor de meiden. Hij antwoordde letterlijk: ‘tuurlijk schat’. Ik kreeg toen zo’n raar gevoel. Opeens had ik het idee dat hij misschien toch bij ons terug wilde komen. Ik heb het hem op de man af gevraagd toen hij thuiskwam. Enigszins verrast was ik wel van zijn antwoord, namelijk dat hij het ook allemaal niet meer wist. We hebben lang bij elkaar gezeten en elkaar vastgehouden. In de afgelopen weken is er niet veel veranderd. We zijn nog steeds bezig om de scheiding te regelen. Ik heb inmiddels ook iemand ontmoet en Wim twijfelt nog steeds. Daarmee brengt hij mij ook aan het twijfelen. Wat kunnen we nu het beste doen? Ik twijfel of ik wel moet scheiden.’

Wim: ‘Ik zal het moment dat onze dochter naar buiten rende nooit vergeten. Wat was dat vreselijk. Het verscheurde mij van binnen. Ik was degene die dit mijn dochter aandeed. Voor mij was het al een lang proces. Mijn vrouw heeft al heel lang last van heftige emoties. Dan is ze weer heel vrolijk en heel onverwacht is ze vervolgens weer enorm depri. Het verraste mij altijd weer, want ik zag het niet aankomen. Het maakte mij heel onzeker. Ik wist gewoon nooit in welke sfeer ik thuis kwam uit mijn werk. Op mijn werk ben ik in contact gekomen met een andere vrouw en met haar had ik een klik. Het voelde veilig. Eindelijk kon ik mijzelf zijn. Lang durfde ik niet met Alien te praten over de scheiding. Ik heb het uit angst voor wat komen zou verzwegen. Bang voor de heftige emoties die zouden komen. Uiteindelijk viel dat reuze mee, dat veranderde veel. Ik zag een veel zelfstandiger vrouw, zo heb ik Aliene niet vaak meegemaakt. Hierdoor ben ik inderdaad wel een beetje gaan twijfelen of scheiden wel een goede stap is. Zeker toen ik de reactie van onze dochter zag natuurlijk. Ik ben degene die de stap moet zetten, maar ik weet het niet gewoon niet. Uiteindelijk zal Aliene ook moeten begrijpen dat er iets moet veranderen met haar, want het is kapot gegaan door de stemmingswisselingen. Ik denk niet dat zij daar gehoor aan wil geven.

Mediator: ‘Jullie zijn wel heel eerlijk over jullie gedachten. Veel meer dan menigeen tijdens een scheiding zou aandurven. Alleen denk ik dat jullie nu meer over elkaar lezen dan je van elkaar weet, want het zijn vooral jullie gedachten die jullie aan mij schrijven. Heel openhartig, maar het houdt jullie in de ban van de twijfel. Deze twijfel doorbreken lukt alleen door met elkaar te delen wat je van elkaar verwacht. Het komt vaak voor dat een partner dingen slikt die hij of zij ergens opslaat als een kiempje voor verwijdering van elkaar. Zolang daar niet over wordt gesproken, kan het alleen tot een uitbarsting komen, een conflict of een vlucht. Dat is dus belangrijk, samen delen wat je van elkaar verwacht en kijken of je elkaar de gelegenheid wilt geven om hieraan gehoor te geven. Waarmee ik niet zeg dat ieder zomaar aan alles moet toegeven. Het tweede is de relatie samen en als ouders. Over dat laatste maken jullie je ook zorgen begrijp ik. Wat kun je samen betekenen als ouders, wat doe je samen als partners. Wat kun je doen om het gezellig te maken of naar de zin van het gezin? Net als in een vriendschap wordt er weleens wat meer van je verwacht dan je zou willen. Daarna probeer je dat weer in balans te brengen, samen. Doe je dat niet, dan verlies je vaak de vriendschap. Zo werkt het in een relatie ook. Neem de tijd om alles op een rijtje te zetten. Scheiden kan altijd nog.

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld Sanoma Beeldbank