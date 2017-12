Met de alimentatie indexering meegaan of niet: ‘Onze dochter heeft alles wat haar hartje begeert’

Tijdens hun knipperlichtrelatie werden Kim en Ger ouders van hun dochter Anne. Ze hebben hun dochter nooit samen opgevoed, maar Ger betaalde wel altijd alimentatie. Vijftien jaar later wil Kim dat hij meer gaat betalen.

Kim: ‘Wij zijn nooit een stel geweest. We hadden een knipperlichtrelatie en daar is onze dochter uit geboren. Toen ik zwanger bleek te zijn, heb ik aan Ger gevraagd hoe hij verder wilde ten opzichte van mijn zwangerschap. Of hij mee wilde doen als vader of afstand deed van de hele situatie. Hij heeft gekozen voor het vaderschap en sinds de geboorte gaat Anne dan ook om het weekend naar hem toe. Wij zijn allebei inmiddels getrouwd en hebben allebei een gezin. Prima dus. Daarnaast betaalt Ger ook kinderalimentatie, al vanaf Anne’s geboorte 160 euro. We zijn inmiddels 15 jaar verder en hij betaalt nog steeds hetzelfde bedrag. Ik heb het nooit nodig gehad, dus ik heb het altijd opzij gehouden, maar onlangs las ik over de alimentatie indexering die er voor 2018 weer aankomt. Uit nieuwsgierigheid heb ik toen de rekentool van LBIO ingevuld en nu blijk ik recht te hebben op 213 euro per maand. In de tussentijd heb ik dus heel wat euro’s misgelopen, althans zo zie ik dat wel een beetje. En het is allemaal bedoeld voor onze dochter. Dit heb ik voorgelegd aan Ger, maar hij weigert om het bedrag te compenseren.’

Ger: ‘Wij zijn nooit getrouwd geweest en ik heb toen uit mijzelf als ouderplicht aangegeven dat ik 160 euro per maand wil betalen. Kim gaf aan dat ze het inderdaad niet nodig had voor het onderhouden van Anne, dus ik heb een maandelijkse uitbetaling ingesteld en er verder niet meer naar omgekeken. Doordat ze nu gelezen heeft dat ze recht heeft op meer, komt ze ineens aankloppen. Ze heeft het nog steeds niet nodig vertelt ze, maar vindt dat ze er recht op heeft. Voor Anne dan. Anne heeft alles wat haar hartje begeert, dus ik snap de ophef niet zo. Er staat niks op papier, dus ik ga er vanuit dat het bedrag kan blijven zoals deze is.’

Mediator: ‘Over het bedrag kan ik niet oordelen en daarover lijkt jullie vraag ook niet te gaan. Het is wel heel mooi hoe jullie indertijd met Anne zijn omgegaan. Als ik het goed begrijp hadden jullie geen bestendige relatie. Toch hebben jullie ervoor gezorgd, samen, dat Anne jullie samen heeft leren kennen. Op haar eigen manier bij haar moeder en met haar vader. Waarschijnlijk hebben jullie in al die jaren weinig contact met elkaar gehad. Daar was dan ook weinig reden voor uiteraard aangezien Anne bij Kim opgroeide en jullie verder allebei je eigen gezin hebben. Voor jullie gebeurde alles dus vrijwel op de automatische piloot, bijna net zo letterlijk als Ger het schetst: ‘een maandelijkse uitbetaling ingesteld’. Laten we het eens van de kant van Anne bekijken. Een moeder en een vader die elkaar wel kennen, maar geen contact hebben over haar. Twee gezinnen waar zij zich in thuis voelt waarschijnlijk, maar wat niet volledig haar gezin is. En nu gaat het eindelijk over haar tussen jullie. Jullie kunnen twee kanten op met de informatie die Kim heeft gevonden. Namelijk er een probleem van maken in jullie relatie die er niet is, of dit zien als een cadeautje en samen kijken wat je hiermee voor Anne kunt betekenen. Hoe zou zij dat vinden? Ik heb het dus nog steeds niet over het bedrag in geld, maar ik heb het over het gegeven dat jullie samen iets voor Anne kunnen betekenen, want zo gemakkelijk zal het niet altijd voor haar zijn geweest. Ik weet zeker dat twee mensen die in het begin van het leven van Anne er graag voor haar wilden zijn, dat nu nog steeds willen!’

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld Shutterstock