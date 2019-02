All by myself: verschillende solostandjes voor wat variatie

Ken je je eigen vingers en die good old Tarzan nou wel? Ook bij soloseksen is een beetje afwisseling niet verkeerd. VIVA biedt de helpende hand (knipoog) met deze solostandjes.

Ondersteboven

Zin in een dubbele sensatie? Trek één been omhoog, plaats een hand onder je billen en cirkel vanuit daar om de ingang van je vagina en draai met de andere hand rondjes om je clitoris. Het is misschien een beetje oefenen. Maar zodra je de skills in de vingers hebt, heb je daar nog lang plezier van.

Hé dushi

De douche is heet, maar dit is heter. Heb je een afneembare douchekop? Lucky you! Ontdek het magische effect van warme douchestralen. De douchekop is een makkelijke huis-tuin-en-keuken- vibrator. Neem even een moment voor jezelf, naakt ben je toch al. Let wel: energiekosten op eigen risico.

Date je dildo

Zorg dat je goed bent opgewarmd and let the games begin. Zet een dildo op de grond, een stoel of je bed en glijd er (dus pas als je nat bent!) voorzichtig op. Beweeg zachtjes heen en weer en gooi je heupen los. Je kunt de hoek, hoogte, diepte en het ritme natuurlijk zelf bepalen. Als je niet tot een hoogtepunt komt van álleen penetratie (en dat lukt bijna niemand) kunnen je vingers altijd nog voor het happy end zorgen.

Billen in de lift

De meeste vrouwen masturberen terwijl ze op hun rug liggen. Doe het eens anders. Ga op je buik liggen, leg eventueel een kussen onder je buik en lift je billen omhoog. Doordat je kont gekanteld wordt, komt er meer druk op je benen. Et voilà: een nieuwe ervaring.

Bedpartner

Op een kussen kan zo veel meer dan stil liggen dromen. Zorg voor een paar extra kussenslopen, stop ’m tussen je benen en word prettig intiem. Perfect voor het stimuleren van je schaamlippen en clitoris tegelijk. Home alone? Dan kun je jezelf ook op de bank verwennen.