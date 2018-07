Alles over Big Dick Energy (en de reden waarom heel Twitter het erover heeft)

Big Dick Energy is op Twitter onderwerp van gesprek. Maar wat is het, wie heeft het en is het eigenlijk iets om blij mee te zijn?

Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft Big Dick Energy (BDE) helemaal niks te maken met de grootte van een geslachtsdeel. Sterker nog, een man met een kleine piemel kan het ook hebben. Zelfs vrouwen kunnen in het bezit zijn van een flinke portie BDE. Zo heeft Rihanna het, en kan Serena Williams er ook wat van. Trump heeft het – hoewel veel mensen hem toch echt een ‘big dick’ vinden – juist weer helemaal niet. Snap je het nog?

X-factor

Volgens hoogleraar Sociale Psychologie Roos Vonk heeft Big Dick Energy alles te maken met charisma. ‘Het is denk ik te vergelijken met dat wat we tien jaar geleden de x-factor noemden. BDE hangt samen met zelfvertrouwen, charme en testosteron,’ vertelt ze aan NOS. ‘Het zijn mensen waarvan je denkt: hé, daar komt iemand binnen. Expressief, extravert en prettig in omgang.’

Grote of kleine piemel?

Op Twitter wordt volop gespeculeerd wie wel en niet de ‘uitstraling van iemand met een grote piemel’ zou hebben. Tienduizenden mensen zijn al langs de BDE-meetlat gelegd. Mensen als Barack Obama en Justin Bieber scoren hoog, terwijl Kanye West en David Beckham de plank misslaan.

Rihanna got the most big dick energy of anyone out here pic.twitter.com/idvVk6thZH — Mother Paranoia (@mother_paranoia) 29 juni 2018

Oorsprong

Het begrip werd drie weken geleden voor het eerst gebruikt, na het overlijden van chefkok Anthony Bourdain.

we’re talking about how anthony bourdain had big dick energy which is what he would have wanted — vampire workday (@imbobswaget) 9 juni 2018

Sindsdien is de BDE-beweging flink in opmars. Vooral Pete Davidson – de vriend van Ariana Grande – zou de belichaming van Big Dick Energy zijn. Waarom zou zo’n toffe chick zich anders na een maand al met een ‘doorsnee’ comedian als hij verloven?

Pete davidson is 6’3 with dark circles, exudes big dick energy, looks evil but apparently is an angel, and loves his girl publicly the only thing wrong w him is that he’s a scorpio but anyway…..id married him within a month too — Tina (@babyvietcong) 23 juni 2018

Wie vind jij de ultieme persoon met BDE?

Bron: NOS