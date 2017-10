De tijd van komen: alles over het orgasme

Van buikspierclimax en fakefeiten tot het evolutionaire nut: dit wist je nog niet over het orgasme.

Wetenschappers piekeren over het evolutionaire nut van het vrouwelijk orgasme. De laatste theorie is dat het een overblijfsel is van onze voorouders, bij wie een eisprong opgewekt zou worden door sex. Dat is bij veel zoogdieren nog steeds het geval.

Nepnieuws

Uit onderzoek van Journal of Sex Research blijkt dat 67% van de vrouwen weleens een orgasme heeft gefaket. Stress en vermoeidheid werden als oorzaken genoemd, maar ook de angst om hem teleur te stellen. Toch is het zonde om te faken, voor jezelf én voor hem, want op die manier leert hij niets.

Duurt lang

Een voorspel van zo’n tien tot twintig minuten helpt het orgasme op gang. En nu we toch klokkijken: een gemiddeld orgasme duurt twintig seconden, waarbij je elke 0,08 seconde een samentrekking voelt.

Pretkwartet

Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen vier orgasmes kunnen krijgen: clitoraal, vaginaal, dubbel (tegelijkertijd vaginaal én clitoraal) en veelvuldig. De meeste vrouwen komen het makkelijkst klaar via hun clitoris. Niet zo gek ook, want met achtduizend zenuwuiteinden is die zelfs gevoeliger dan een eikel.

Het sportschoolorgasme

Een op de tien heeft weleens een orgasme gekregen in de sportschool. Dat stelt professor Debby Herbenick van de universiteit van Indiana. Volgens haar kunnen buikspieroefeningen voor een onverwacht hoogtepunt zorgen.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 12-2017. Abonnee worden of een losse editie van VIVA bestellen? Klik hieronder:

Beeld iStock