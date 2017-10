Annelot: ‘Ik ben als de dood dat ik weer verliefd word’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De status’.

Annelote (25) geniet na twee lange vaste relaties van haar vrijheid.

‘Ik wist niet dat ik het in me had: happy single zijn. Op mijn veertiende kreeg ik mijn eerste vriendje. Toen het na een paar jaar uit ging, zoende ik in no time een ander en rolde opnieuw een relatie in. Ik ging vanuit huis meteen samenwonen. Ik vond het heerlijk veilig en had niet het idee dat ik iets miste. Toen mijn vriend op een avond zei dat hij niet meer van me hield, was het alsof hij me in een ravijn duwde. Gesmeekt heb ik hem. Ik heb letterlijk aan zijn benen gehangen. Maar hij vertrok. Wat ben ik hem daar nu dankbaar voor.

Na de eerste weken – radeloos, kokhalzend bij elke hap eten – drong tot me door dat de wereld gewoon verder draaide, al was ik dan alleen. Na elke doorwaakte nacht werd het weer dag. In plaats van mijn vriendinnen nog langer af te houden, dwong ik mezelf om er weer uit te gaan. Ik ging mee shoppen, en was blij dat ik opeens in maatje S paste. Ik ging mee uit, trots in mijn nieuwe jeans. De eerste keer dat ik ’s nacht alleen naar huis fietste, stroomden de tranen over mijn wangen. Mijn bed thuis voelde zo zinloos groot dat ik op de bank ging slapen. De keer daarop ging al beter. Ik dronk te veel baco’s, flirtte met de barkeeper en genoot van het zachte ochtendlicht onderweg naar huis. Ik stopte bij een bankje langs de Amstel, om nog een sigaretje te roken. Thuis wachtte Max op mij, een jonge kater uit het asiel. Afgedankt, net als ik. Zijn lijfje krulde zich tegen het mijne. Op dat moment dacht ik: ik geloof dat ik dit wel ga overleven.

Acht maanden later is mijn kater Max nog steeds de enige die ik toelaat in mijn bed. Ik heb wel eens scharrels, maar ga altijd naar hen, om weer te kunnen vertrekken wanneer ik dat wil. En dat is snel. Seks is leuk, maar ik ben als de dood dat ik weer verliefd word. No way dat ik dat wil. Ik heb geen spijt van mijn twee lange relaties, maar dat mijn ex me dumpte, was het beste wat me kon overkomen. Ik kende mezelf alleen als deel van een stel en wist niet goed wat ik zelf leuk vond. Ik kon aanvankelijk niet eens verzinnen wat ik het liefste at!

Nu heb ik eindelijk de kans om mezelf te ontdekken. Dat is zo goed voor mij. Ik volg mijn eigen stemming. Soms lig ik hele weekenden in bed te bingewatchen. Andere keren sta ik tot diep in de nacht te dansen. Ik loop alle festivals af en vind dat onwijs leuk. Ik heb afgeleerd om in de ‘wij’-vorm te praten, tot grote opluchting van al mijn vriendinnen. Binnenkort ga ik voor het eerst alleen op vakantie. Ik verheug me nu al op ongegeneerd flirten met wie er ook maar op mijn pad komt. Ik leef, ik bruis, en leer zo veel bij. Al zijn er heus wel dingen die ik mis – de kleine dagelijkse dingen met iemand delen, een warm lijf in bed – maar ik wil mij absoluut niet binden. Aan Max heb ik voorlopig meer dan genoeg.’

