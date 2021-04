Als je droomt dat je klaarkomt, heb je dan te weinig seks?

Misschien herken je het gevoel: je ligt lekker te slapen als je plotseling een opbouwende spanning voelt in je lijf. Het wordt steeds heftiger en heftiger en dan… word je wakker. Ben ik zojuist klaargekomen? Denk je, terwijl je beduusd om je heen kijkt. Ja, er is een grote kans dat je dat is overkomen. Maar, wat betekent dit? En is er reden om je zorgen te maken over je seksleven?

Met een simpele Google Search, kun je al snel tot de conclusie komen dat een slaaporgasme geen goed teken is. Maar, wat zeggen de experts?

Loslaten

De Amerikaanse onderzoekswetenschapper Debby Herbenick, wie o.a. onderzoek deed naar hoe je intensere orgasmes kunt krijgen door bepaalde work-outs, vertelt dat slaaporgasmes een normaal onderdeel zijn van het menselijk bestaan. Die nachtelijke explosies zijn gewoon een manier van je lichaam om eventuele spanningen los te laten. Hoewel je sneller een slaaporgasme krijgt tijdens een seksdroom, kun je deze ook tijdens een normale droom krijgen.

Bloedtoevoer

Naast het loslaten van spanningen, geeft Herbenick aan dat wetenschappers geloven dat slaaporgasmes en genitale opwinding er vooral is om de bloedtoevoer naar onze geslachtsdelen te bevorderen. Uit een studie van de Archives of Sexual Behavior, werd een duidelijke toename van de vaginale bloedstroom tijdens de REM-slaap geconstateerd. Tijdens onze slaap wordt de toevoer naar onze partyboxes dus gewoon gereguleerd wat af en toe voor een (kleine) explosie zorgt 😉

Relax!

Toch kunnen we ook psychologische factoren koppelen aan het hebben van die nachtelijke orgasmes. Mannen en vrouwen die bij bewustzijn moeite hebben met klaarkomen, kunnen namelijk vaak wél klaarkomen in hun dromen. Dit kunnen we wijten aan psychologische problemen zoals schaamte, trauma, angst en stress, die klaarkomen vermoeilijken. Tijdens je REM-slaap is je lichaam in een staat van diepe ontspanning, waardoor je die langverwachte climax toch kunt bereiken. Ga dus eens na bij jezelf of je last hebt van deze psychologische oorzaken. Of je te weinig seks hebt, kunnen wij je niet vertellen. Dat is iets persoonlijks. Maar, ga eens na hoe het staat met het aantal orgasmes die je recentelijk hebt ervaren.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?