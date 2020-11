Als je droomt dat je klaarkomt, kom je dan echt klaar?

Terwijl je slaapt gieren er seksuele fantasieën door je hoofd. Je bent opgewonden, énorm opgewonden. Langzaam bouwt er iets in je lichaam op. Een heerlijk gevoel. Bam. Een explosie.

….

Je opent je ogen. Ben je nou echt…? Het duurt even voordat je beseft wat er is gebeurd. Ja, je bent in je slaap klaargekomen.

Dat mannen een natte droom ervaren is algemeen bekend. Maar dames; dat kunnen wij ook. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 37 procent van de vrouwen rond hun 45e een slaaporgasme heeft ervaren. Eigenlijk is het een cadeautje van je hersenen. Zonder er iets voor te hoeven doen ervaar je een goddelijk orgasme. Sounds great, right?

Helemaal zen

De fase van je slaap wanneer een orgasme kan plaatsvinden noem je REM-slaap. Je lichaam is in deze fase onbeweeglijk, maar de hersenschors vertoont een grote, intensieve activiteit. Je hersenen focussen op dat moment op één ding en dat is erotiek, erotiek en nog meer erotiek. Dit is bij sommige dames tijdens seks of masturbatie wel eens anders. Hoe hard ze het ook proberen, ze krijgen geen orgasme. Onzekerheden, stress en andere factoren kunnen hiermee te maken hebben. Je maakt je misschien druk om je lichaam of je bent met je hoofd helemaal ergens anders (wat zal ik koken en hoe laat was die afspraak morgenvroeg?). Factoren die niet echt meewerken wanneer het tijd is voor sexy time. Deze factoren zijn tijdens je slaap niet aan de orde en daarom krijg je (misschien zelfs sneller) een orgasme wanneer je slaapt. Volgens wetenschappers is dat logisch: in je seksdroom voel je je totaal ontspannen.

Is this real?

Ja, het kan dus echt: een orgasme zonder stimulatie van de clitoris. “Eigenlijk bestaat er ook maar één echt orgasme: het breinorgasme”, vertellen seksuologen Anna en Leila van @Seksulogenmettwee. “Ons brein doet uiteindelijk veel werk en daar is soms helemaal geen lichamelijke stimulatie bij nodig.

“Terwijl je slaapt gebeurt er in je hoofd hetzelfde bij een orgasme als dan dat je wakker bent. In principe zit daar geen verschil in want dezelfde hormonen komen vrij en dezelfde gebieden worden geactiveerd. Mannen mogen dan na een orgasme een ‘nat’ bewijs hebben, wij vrouwen hebben ook een ‘nat’ bewijs”, vertellen Anna en Leila. De vulva en vagina worden nat en dat is ook te voelen als je wakker bent.” Jaja. Je bent écht klaargekomen.

Geniet!

“Elk orgasme is anders. Zo kan het orgasme van gisteren anders voelen dan het orgasme van vandaag.” Heb je genoten? Was het lekker? Dan is het goed! Een heerlijke seksdroom afsluiten met een semi, geen of wel een orgasme, het is allemaal fijn. Heb je het nog nooit meegemaakt? No worries. Helaas kun je een orgasme in je slaap niet sturen of opwekken. Als het nog niet is gebeurd, betekent dat niet dat je iets verkeerd doet.

Fun fact

“Wist je dat zwangere vrouwen meer intensere dromen ervaren? Zo worden ook de seksdromen intenser en is de kans groter op een orgasme in hun slaap”, vertellen Anne en Leila.

Tekst: Sien Boonen | Beeld: iStock