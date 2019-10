Milou is het zat. Haar man Dirk slaagt er maar niet in om een vaste aanstelling te krijgen, terwijl dat volgens haar een absolute voorwaarde is om aan een gezin te beginnen. Over twee weken heeft hij zijn zoveelste functioneringsgesprek en als hij dan weer ontslagen wordt, is het wat Milou betreft ook tussen hen voorbij.

Milou: ‘Dirk is een goede man hoor, betrouwbaar, zorgzaam. De perfecte vader. Hij is voor mij de ideale man om een gezin mee te stichten. Er is echter een ding waar ik knettergek van word: zijn werk. Hij slaagt er maar niet in om een vaste baan te krijgen. Telkens als de verlenging van zijn aanstelling in zicht komt, krijgt hij te horen dat hij niet naar verwachting functioneert en dat zijn contract niet wordt verlengd.

Hij heeft altijd zo weer een andere baan, dat is het probleem niet. Maar ik wil graag een huis kopen zodat we aan kinderen kunnen beginnen. Ik ben nu halverwege de dertig dus zo veel tijd hebben we niet meer en voor een hypotheek heb je tegenwoordig toch een stevig arbeidscontract nodig. Dat hapsnap cv van Dirk, met elk jaar een andere baan, daar krijg je geen cent voor.

‘Bij het komende functioneringsgesprek wordt hij natuurlijk wéér ontslagen.’

Ik heb al vaker tegen hem gezegd dat hij desnoods maar genoegen moet nemen met een iets minder hoge functie. Magazijnchef is toch ook mooi! Maar hij moet en hij zal laten zien dat hij filiaalchef kan zijn, dat hij een hele zaak kan runnen. Van zijn huidige inkomen zouden we een vierkamerwoning kunnen kopen mét een tuin, maar ik zie de bui al hangen. Bij het komende functioneringsgesprek wordt hij natuurlijk wéér ontslagen. Ik heb er nu echt genoeg van. Als hij nu geen vast contract krijgt, zoek ik wel iemand anders om mijn droom mee te realiseren.’

Dirk: ‘Ik ben de oudste van vier broers. Mijn vader was rechter en mijn broers hebben allemaal gestudeerd. Alleen ik kon nooit meekomen. Met veel moeite heb ik de mavo gedaan en daarna ben ik direct gaan werken. Ik heb me opgewerkt van vakkenvuller en kassamedewerker tot filiaalchef, en hoewel het natuurlijk niet te vergelijken is met de banen die mijn broers hebben, ben ik daar toch een beetje trots op. Mijn vader heeft me altijd gepusht om het beste uit mezelf te halen en het spijt me zo dat hij tien jaar geleden is overleden. Hij heeft nooit meegemaakt dat ik filiaalchef werd, maar ik weet zeker dat hij trots op me zou zijn geweest. Ik wil ook graag aan een gezin beginnen, net als Milou, maar daarvoor ga ik echt niet onder mijn niveau werken. Nooit. Mijn kinderen verdienen een vader waar ze trots op kunnen zijn, niet iemand die maar wat aanmoddert. Dus ik zal nooit solliciteren naar zo’n baan als Milou suggereert. Ik begrijp niet dat ze dat zelfs maar voorstelt.

‘Ze zouden wel gek zijn als ze iemand met mijn kwaliteiten zouden laten gaan.’

Trouwens, het komt best goed met deze baan. Ik heb alle cijfers keurig in orde en het filiaal loopt als een trein. Met het personeel heb ik soms wel problemen. Mensen kunnen soms zo zeuren, he. Maar daar hoeft het hoofdkantoor niets van te weten. Over dertien dagen heb ik mijn functioneringsgesprek en ik weet zeker dat ze me dan een vaste aanstelling gaan aanbieden. Ze zouden wel gek zijn als ze iemand met mijn kwaliteiten zouden laten gaan.’

De mediator: ‘Beste dirk, je wilt iets bewijzen. Of dat tegen beter weten in of reëel is zal de tijd leren en dat maakt ook eigenlijk niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je omgeving er last van heeft. Zij hebben niet zo veel te maken met ‘het bewijs’ dat jij aan je vader en broers wilt leveren. Zij willen een lieve vader of een fijne huiselijke omgeving.

Waarschijnlijk hoeft dat helemaal niet luxe te zien. Milou, zie ik dat verkeerd? Als JIJ er maar bent. En daar zit de crux van je verhaal. Waarschijnlijk ben je een hele sociale man die ontspannen kan zijn en hartelijk. Behalve als je het gevoel weer krijgt dat je niet slaagt op de manier zoals jij denkt dat je vader je had willen zien. Wat kan je doen in plaats van te reageren op hoe het personeel kan zeuren. Je geeft zelf al aan een beetje aan dat dat toch niet helpt en zelfs alleen maar zal tegenwerken. Je zou bijvoorbeeld voor jezelf kunnen bepalen waar je nu echt staat. Doe een test en wéét wat je aan kan. Daarmee laat je Milou ook zien dat je aan het gezin denkt om de continuïteit te bereiken waar zij het over heeft. Je kunt met jezelf afspreken dat, wat het resultaat ook is, je de uitslag van de test volgt. Het voordeel is, er komt altijd iets uit waar jij goed in bent én je kunt niemand de schuld geven. Want jij bent jij en je bent niet wat je denkt dat je had gewild dat jij zou moeten zijn!

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.