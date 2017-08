Als je man klef is met zijn zus: ‘Ze kussen elkaar op de mond’

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: als je man heel klef is met zijn zus.

De man van VIVA-forummer Maxisas87 is ontzettend close met zijn zus. Ze appen dagelijks, kussen elkaar op de mond en zijn op verjaardagen niet bij elkaar weg te slaan. Maxisas87 had gehoopt dat dit gedrag door de jaren heen minder zou worden, maar dat is niet het geval. Ook de man van haar schoonzus vindt dat de twee way too far gaan. Wat moet ze doen?

appelientjex : ‘Denk je dat ze gevoelens voor elkaar hebben, dat het je dwars zit?’

: ‘Denk je dat ze gevoelens voor elkaar hebben, dat het je dwars zit?’ Maleficent : ‘Ik lees niks geks eigenlijk, ze zijn kennelijk heel close met elkaar. Jij klinkt heel jaloers. Hoe gaat je man om met jou?’

: ‘Ik lees niks geks eigenlijk, ze zijn kennelijk heel close met elkaar. Jij klinkt heel jaloers. Hoe gaat je man om met jou?’ Mevrouw75 : ‘Ga jij toch lekker klef met de man van schoonzus doen?’

: ‘Ga jij toch lekker klef met de man van schoonzus doen?’ IBIopviva : ‘Het lijkt haast alsof je zijn zus als concurrentie ziet. Ik bel en app ook dagelijks met mijn zussen, en soms zoen ik mijn zwager op zijn mond. Gelukkig respecteert mijn partner dat. Jouw ervaringen en gewoontes vormen niet de maatstaf hè.’

: ‘Het lijkt haast alsof je zijn zus als concurrentie ziet. Ik bel en app ook dagelijks met mijn zussen, en soms zoen ik mijn zwager op zijn mond. Gelukkig respecteert mijn partner dat. Jouw ervaringen en gewoontes vormen niet de maatstaf hè.’ Anoniem060820262017 : ‘Ik vind het niet normaal. Mijn ex was (te) close met zijn moeder. Toen we tien jaar getrouwd waren, gaf zijn moeder hem onderbroeken. ‘Kijk, mijn zoon, deze onderbroeken heb ik als jouw moeder speciaal voor jou gekocht. Ik weet welke maat jij hebt. Jij bent groot geschapen, daar heb ik rekening mee gehouden. Nu kan je je andere onderbroeken weggooien en deze elke dag aantrekken.’ Ik ging over mijn nek, maar ex vond het ‘lief’ van zijn mammie.’

: ‘Ik vind het niet normaal. Mijn ex was (te) close met zijn moeder. Toen we tien jaar getrouwd waren, gaf zijn moeder hem onderbroeken. ‘Kijk, mijn zoon, deze onderbroeken heb ik als jouw moeder speciaal voor jou gekocht. Ik weet welke maat jij hebt. Jij bent groot geschapen, daar heb ik rekening mee gehouden. Nu kan je je andere onderbroeken weggooien en deze elke dag aantrekken.’ Ik ging over mijn nek, maar ex vond het ‘lief’ van zijn mammie.’ Cateautje : ‘Je bent duidelijk jaloers. Ik kan me niet voorstellen dat er iets anders achter schuilt, zeker niet iets wat van man en zus afkomt. Ze houden openlijk heel veel van elkaar. Ik zie niet in wat daar mis mee is. Ik vind dat ze het met elkaar hebben getroffen. Hou maar op met aanstellen.’

: ‘Je bent duidelijk jaloers. Ik kan me niet voorstellen dat er iets anders achter schuilt, zeker niet iets wat van man en zus afkomt. Ze houden openlijk heel veel van elkaar. Ik zie niet in wat daar mis mee is. Ik vind dat ze het met elkaar hebben getroffen. Hou maar op met aanstellen.’ Merl0t : ‘Mijn vriend zoent zijn vrienden/zussen/zwagers ook op de mond. De eerste keer dacht ik: haha, oké! Blijkbaar is het zijn manier om een dierbaar mens te begroeten. Lekker doen dan hoor.’

: ‘Mijn vriend zoent zijn vrienden/zussen/zwagers ook op de mond. De eerste keer dacht ik: haha, oké! Blijkbaar is het zijn manier om een dierbaar mens te begroeten. Lekker doen dan hoor.’ turquasi: ‘Kan het dat niet het kleffe gedrag naar zijn zus je steekt, maar dat hij minder klef tegen jou doet het probleem is? Ik zou dat ook niet heel leuk vinden. Als mijn vriend zijn familie veel meer zou knuffelen dan mij dan, word ik ook jaloers denk ik. Hoe mooi het ook is voor zijn familie.’

Beeld Sanoma Beeldbank