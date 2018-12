Wat als je je partner een half jaar geleden hebt verlaten, maar nu voor de feestdagen weer samen wilt zijn..? Richelle heeft spijt

Een half jaar geleden verliet Richelle haar partner Eline en hun doorzonwoning op het platteland. Het leven had toch meer te bieden, meende ze, en dat moest ze absoluut onderzoeken. Na een paar verdrietige maanden weet Eline zich te herpakken en ze begint aan haar nieuwe leven als single. Tot Richelle opeens met een fles wijn op de stoep staat…

Lees ook de liefdes-casus van vorige week:

Wat als je vlak na je trouwen beseft dat hij toch niet de ware is…? Het overkwam Asha

Eline: ‘Ik ben helemaal in de war. Vorig jaar juni zei Richelle dat haar leven met mij haar niet voldoende uitdagingen bood en dat ze absoluut naar Amsterdam moest om zichzelf te ontdekken. Binnen een week was ze vertrokken en vervolgens heb ik maandenlang niets van haar gehoord.

Ze is wispelturig, ze is creatief en autonoom. Ze trekt zich van niemand iets aan. Dat vond ik leuk aan haar, dat springerige. Nu pas besef ik hoe veel pijn ze mensen daarmee kan doen. Ik ben nog altijd gek op haar, maar de weken na haar vertrek waren echt een hel. Ik heb zo veel verdriet gehad! Ik kon zelfs een tijdje niet naar mijn werk omdat ik steeds moest huilen.

Sinds een paar weken gaat het beter en ik heb besloten dat er nu een nieuwe fase in mijn leven aanbreekt. Ik wil mijn huis opnieuw inrichten, naar mijn smaak, en daarom vroeg ik haar of ze haar spullen wilde ophalen. Na tientallen mailtjes en appjes, zonder een enkele reactie, heb ik alles naar de opslag gebracht en haar gemaild waar ze haar spullen kon vinden.

Tot mijn stomme verbazing stond ze toen opeens voor de deur, met een flesje wijn nota bene. Ze vroeg of we samen Kerstmis konden vieren. Ik wist niet wat ik moest zeggen en heb pardoes de deur dichtgedaan. Maar ik trap er niet in. Volgens mij vroeg ze het alleen omdat ze bang is om die dagen alleen te zijn. Nou, dat moet ze dan maar leren. Voor mij is ze verleden tijd.’

Richelle: ‘De afgelopen maanden waren amazing. Amsterdam is zo’n fantastic stad! Ik ben elke avond uit geweest, het was echt wild! En die vrijheid! Dat je ’s ochtends niet eens weet bij wie je in bed ligt. Het was magisch. Althans, dat was het tot vorige week zondag. Ik was met iemand op het strand, ik weet niet eens hoe ze heette en ik vond haar helemaal niet aardig. Het was bovendien hartstikke koud. En toen dacht ik: was Eline maar hier. Het was zo’n bliksemschicht, wat je wel eens in boeken leest. Was Eline maar hier.

Tot die tijd had ik nauwelijks aan haar gedacht. Ik zag wel dat ze een paar keer had geappt dat ik mijn spullen moest ophalen. Maar omdat ik geen plek heb, leek het me beter om maar niet te reageren. Sinds die ochtend op het strand kwamen er opeens allerlei herinneringen bovendrijven: de eerste keer in ons huis, die keer dat we op vakantie waren aan het Comomeer en de ober een glas wijn over haar heen gooide, hoe ze me vertroetelde toen ik mijn enkel gebroken had. En langzaamaan begon ik te beseffen dat ik het nog niet zo slecht had met haar. Dus toen ze mailde dat mijn spullen in de opslag lagen, ben ik direct bij haar langs gegaan. Ik had een fles wijn meegenomen in de hoop dat we even konden praten, maar ze zei dat ze geen tijd had. Toen ik voorstelde om iets voor Kerstmis af te spreken, sloeg ze de deur voor mijn neus dicht.’

De mediator: ‘@Richelle, het klinkt wel logisch zoals je dat voor je zag. Weer bijpraten en met Kerstmis afspreken. Wat deed het met je toen Eline de deur dichtgooide? Uit de woorden van Eline maak ik op dat bij haar het vertrouwen ontbreekt om af te spreken. Dat zal er vooral ook mee te maken hebben dat ze bang is weer geconfronteerd te worden met de pijn. Mensen die uit elkaar gaan, hebben vaak de grootste moeite om te verwerken dat zij niet meer met elkaar leven, de pijn, het verdriet, de boosheid. Allemaal gevoelens die je liever niet hebt. @Eline, wat zou het jou geven om te luisteren naar elkaars beleving en gevoelens? Je hoort het verhaal van Richelle uitgebreider dan zij nu schrijft en Richelle heeft geluisterd naar jouw periode van verwerking. Zou dat voldoende zijn om toch te proberen met elkaar in gesprek te gaan? Waarschijnlijk wil je eerst van Richelle weten hoe zij de toekomst ziet en of ze er niet weer vandoor gaat. @Richelle, kun je daar iets over zeggen? Ben jij iemand die weggaat als een relatie ‘vervelend of bindend’ wordt? Als dat zo is geeft dat zeker ook reden voor jullie allebei om er iets mee te doen. Al met al, met wat meer transparantie en communicatie kan het vertrouwen een zetje krijgen om een gesprek te kunnen aanvangen.

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.