Wat te doen als je partner onzeker is in bed?

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn vriendin is onzeker en onervaren in bed.

Dolblij is forummer Drogho2203 met zijn vriendin. Toch zit hij met één ding: in bed is ze erg verlegen en onzeker. Zelf is hij het tegenovergestelde en zou hij graag eens wat meer doen dan alleen het missionarisstandje. Hoe moet hij dit aanpakken zonder dingen te forceren? De VIVA-forummers geven advies.

Framberry : ‘Ik ken je vriendin niet, maar ik kan wel een beetje vertellen hoe het bij mij werkt. Wie weet heb je er iets aan. Het verschil is dat ik me tijdens de seks niet verlegen voel, maar er serieus over praten is wel lastig. Het is iets wat te maken heeft met de mogelijke reactie van de ander en bang om iets verkeerds te zeggen. Schrijven kan ik dan wel weer, dus via WhatsApp bijvoorbeeld. Misschien helpt het als je op afstand wat met haar probeert te bespreken, dan is het misschien veiliger om er daarna over te praten omdat ze al weet wat jij er van vindt. Of enkel via WhatsApp laten weten waar jij zin in hebt om te doen. Voor mij werkt dat perfect.’

: ‘Kunnen jullie er niet op een andere manier over praten? Bijvoorbeeld via chat? Ik weet niet of het schaamte is? Pushen werkt in ieder geval averechts.’ Hobbelster: ‘Laat haar eens hier op de sekspijler van het forum gaan lezen. Misschien dat ze wat schroom verliest, als ze ziet dat er heel normaal en open over gesproken kan worden en dat dat zelfs gewenst is, omdat het je relatie beter kan maken (en zelfs kan redden, want geen communicatie is het begin van het einde van de relatie).’