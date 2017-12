Wat je altijd al wil weten over squirten maar nooit durft te vragen

Kan elke vrouw spuitend klaarkomen? Hoe stimuleer je het? En is het nou urine of een ander soort vloeistof dat vrijkomt? Squirten roept doorgaans veel vragen op, vooral als je het zelf nooit meegemaakt hebt. Hoog tijd voor wat antwoorden.

De twee Noorse studenten geneeskunde Nina Brochmann (29) en Ellen Støkken Dahl (25) zijn experts op het gebied van het vrouwelijk geslachtsorgaan. In de bestseller Het wonder daaronder – inmiddels te koop in 25 landen – geven ze antwoord op alle vragen die met vrouwelijke seksualiteit en de vagina te maken hebben. VIVA hoorde Nina en Ellen uit over squirten.

Wat is squirten?

Ellen: ‘Het is de vrouwelijke variant van ejaculeren. Bij squirten wordt vocht naar buiten gespoten door het lichaam, als gevolg van seksueel stimulatie. Dit wordt veroorzaakt door de para-urethrale klieren in het lichaam, vaak ‘de vrouwelijke prostaat’ genoemd. Squirten is dus eigenlijk vergelijkbaar met het mannelijk orgasme.’

Wat voor vloeistof komt erbij vrij?

Ellen: ‘Het gaat om vloeistof die bijna identiek is aan sperma. Zonder spermacellen weliswaar, maar net als bij de man is het grootste deel van de vloeistof afkomstig uit de prostaat – in ons geval de para-urethrale klieren dus.’

Zit er geen urine bij?

Ellen: ‘Als de vloeistof afkomstig is uit de klieren, gaat het inderdaad niet om urine. Maar het is óók mogelijk dat er tijdens de seks urine uit het lichaam spuit. Dit is geen squirten, maar een vorm van stressincontinentie. Hier is sprake van wanneer een vrouw urine verliest wanneer zij zich inspant, bijvoorbeeld als ze niest, springt, of – in dit geval – gepenetreerd wordt. Dat is iets heel normaals. Wil je het toch voorkomen? Het kan helpen om voor de seks te plassen. Ook kun je je bodembekkenspier trainen door middel van oefeningen.’

Nina: ‘Sommige vrouwen spuiten tijdens de seks een glas vol. In dat geval is de vloeistof doorgaans afkomstig uit de blaas. Maar verwar het niet met plassen, want het is wel degelijk anders.’

Is squirten vies?

Ellen: ‘Squirten is een natuurlijk verschijnsel en niets om je voor te schamen. Helaas lijkt nog niet iedereen dat te beseffen. In Britse porno is squirten zelfs verboden omdat het wordt gezien als iets vies. Belachelijk! Waarom zouden mannen wel mogen spuiten en vrouwen niet?’

Kan iedereen het?

Nina: ‘Nee, squirten is niet voor iedereen weggelegd. Sommige vrouwen hebben niet genoeg vloeistof omdat hun para-urethrale klieren niet groot genoeg zijn. Er zijn vrouwen die het altijd doen, vrouwen die het soms doen en vrouwen die het nooit doen.’

Kun je het oefenen?

Ellen: ‘Het enige wat je kunt doen is de G-spot stimuleren, want dat is waar de klieren zitten. Maar feit blijft dat squirten niet voor iedereen mogelijk is.’

Het boek Het wonder daaronder

Beeld Shutterstock