Amber: ‘Mijn vagina kan sinds kort handsfree klaarkomen’

In de rubriek Poezenalbum deelt elke week een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Amber is 30 jaar oud en werkt als maatschappelijk werker. Ze heeft al bijna tien jaar een relatie en twee zoontjes. Ze heeft met 40 mensen het bed gedeeld waarvan ze er met drie een relatie had. Amber noemt haar geslachtsdeel poenie of iets anders gekscherends.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Euforisch! Ze kan sinds kort handsfree klaarkomen en daar ben ik erg blij mee. Het geeft de ultieme boost aan je zelfvertrouwen en je seksleven.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Ik ben getrouwd met een man van bijna vijftig met wie ik twee kinderen heb. Seks is in onze relatie altijd erg belangrijk geweest, maar door ons leeftijdsverschil hadden we er allebei een andere kijk op. Hij was daar traditioneel in; hij had weinig ervaring en zag seks als iets wat alleen binnen een relatie kon en respectvol moest zijn. Terwijl ik de nodige bedpartners had gehad en juist in bed wilde voelen dat hij me wilde. Daardoor is seks in het begin van onze relatie en na de geboorte van de eerste een beladen onderwerp geweest. Ik was onzeker, zocht in bed naar bevestiging en hij voelde een enorme druk om daaraan te voldoen, waardoor het niet meer vanzelf ging. Dankzij hulp van een seksuoloog ging het langzaam beter en inmiddels zitten we helemaal op één lijn. Ook heb ik nog drie jaar therapie gehad om aan mijn zelfbeeld te werken. We zijn zelfverzekerder, experimenteren erop los met bondage en rollenspellen en kunnen er geen genoeg van krijgen – waarschijnlijk is die therapie ook de reden dat ik nu kan klaarkomen zonder extra hulp. Er is zo veel meer passie tussen ons. Ik vind het ’t fijnst als we samen in een bepaalde sfeer komen, een soort extase. Dat kan als de seks soft is óf kneiterhard. Mijn voorkeur gaat wel uit naar één duidelijke dominante in het spel: iets ruiger en dan tegelijkertijd klaarkomen. We doen het drie à vier keer per week. Dat hij ouder is, speelt nog geen enkele rol.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Twee keer per maand. Sinds de geboorte van mijn tweede kind heb ik alleen behoefte aan masturberen als ik ongesteld moet worden, meestal zet ik porno op of lees ik erotische verhalen. Speeltjes gebruik ik bijna nooit.’

Waar schaam je je voor in bed?

‘Tijdens de seks nergens voor. Soms komt het daarna, dat ik denk: was ik niet te luidruchtig? Of te wild? Of te soft? Maar dat ebt snel weer weg.’

Heb je ooit spijt gehad van seks?

‘Ik heb spijt van meerdere seksuele ervaringen, omdat ik ‘te makkelijk’ was. Als onzekere puber was ik hard op zoek naar bevestiging en een makkelijk doelwit. De ergste herinnering heb ik aan die keer dat een ‘vriendje’ me belde. Het was uit tussen ons, maar hij wilde toch weer afspreken. Ik ben erheen gegaan, want ik had goede hoop, maar hij bleek samen met zijn beste vriend uit op iets anders. Ze zaten me samen op te wachten en probeerden me dronken te voeren. Ik heb mezelf een hoop ellende bespaard door er op tijd tussenuit te knijpen.’

Heb je ooit geblunderd in bed?

‘Mijn man en ik hebben weleens foto’s en filmpjes van onszelf gemaakt tijdens de seks – zeer smaakvol vonden wij, maar niet bedoeld voor de buitenwereld. Helaas heb ik per ongeluk, toen we de vakantiefoto’s via de laptop op de breedbeeldtelevisie van mijn schoonouders wilden bekijken, de verkeerde map geopend… Zeer gênant.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Ik heb al veel uitgeprobeerd op seksueel gebied, van trio’s en seks met een vrouw tot lichte sm en bondage. Maar ik zou mijn dominante aanpak wel wat willen aanscherpen; soms vind ik het moeilijk om erg streng te zijn. En ik zou graag willen leren om spuitend klaar te komen.’

