Amy: ‘Als we eenmaal seks hebben, krijg ik er geen genoeg van’

In de rubriek Poezenalbum deelt een lezer elke week de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Amy is 27 jaar en werkt als grafisch designer. Zij heeft al bijna vijf jaar een relatie en is sinds december vorig jaar verloofd. In totaal heeft ze negen bedpartners gehad en twee relaties. Amy noemt haar vagina poes of gewoon vagina.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Zeer op haar gemak. Ik denk wel dat ze snakt naar een beurt. Doordat ik zelf niet zo lekker in mijn vel zit, is de lust ver te zoeken.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Mijn vriend en ik hebben elkaar ruim vijf jaar geleden leren kennen via een online game. Toen we elkaar ontmoetten, was er meteen een klik. Verliefde gevoelens kwamen al snel, maar we doken niet meteen met elkaar het bed in. Hij was maagd en wilde me eerst beter leren kennen. Onze eerste keer was een afknapper. Tenminste, in eerste instantie: hij bleek niet zo groot geschapen als mijn ex-vriendjes en had een middelmaatje. Maar eenmaal bezig was ik onder de indruk van zijn harde penis die maar blééf gaan. Hij stopte pas toen ik ook was klaargekomen; en dat is de meeste mannen nog nooit gelukt door penetratie. In het begin van onze relatie deden we het bijna elke dag. Dat is minder geworden. Soms doen we het twee keer per week, maar er zijn ook periodes dat het er één keer per maand van komt. Dat ligt vooral aan mij. Als iets in mijn leven niet zo soepel loopt of als ik geïrriteerd ben, bijvoorbeeld omdat hij de kattenbak niet heeft verschoond, heb ik al geen zin meer. Natuurlijk zou ik dat liever anders zien. Als we eenmaal seks hebben, krijg ik er geen genoeg van. Hij is er zo goed in! Maar hoe langer we het niet doen, hoe lager mijn sexdrive lijkt te worden. Ik voel me daar erg onzeker door, ook omdat je zo veel verhalen hoort van mensen die zeggen dat je een paar keer per week van bil moet gaan om je relatie gezond te houden. Mijn vriend wil het ’t liefst elke dag. Het probleem is alleen dat hij niet zo goed is in voorspel en sexy talk, en ik ben niet makkelijk op te winden. Ik heb mezelf weleens geprobeerd te dwingen, maar dat is én niet leuk én daardoor ging ik er nog meer tegenop zien. Mijn vriend is er inmiddels wel aan gewend. Hij vindt het jammer, maar respecteert het. En hij weet dat hij het snelst zijn zin krijgt als ik ongesteld ben. We gaan binnenkort trouwen. Ik heb hem zelf gevraagd, omdat het er anders niet van kwam. We houden van elkaar, maar aan kinderen beginnen we niet. We willen met z’n tweeën blijven.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Ik doe het stiekem, soms meerdere keren per week. We zijn beiden gamers, alleen doe ik dat in de ochtend en hij in de avond. Daardoor lig ik geregeld alleen in bed als ik zin heb in een orgasme. Soms kijk ik er porno bij, juist omdat ik dan sneller betrapt kan worden.’

Wat is de gekste plek waar je het ooit deed?

‘Ik fantaseer altijd over gekke seksplekken, maar uiteindelijk ben ik een bangerik. In het openbaar of buitenshuis durf ik niks. Ik ben die saaie persoon die het liefst in bed seks heeft, en dan ook nog standje missionaris. Lepeltje-lepeltje vind ik ook lekker, of staand en dan doggystyle, of wanneer ik op mijn buik lig en hij erachter. Ik hou ervan als hij dominant is, maar helaas is hij nogal zachtaardig en legt hij alle beslissingen aan mij voor. Het is trouwens niet dat ik nooit iets durf te proberen. Ooit heb ik geëxperimenteerd met anale seks, maar dat vond ik tien keer niks. Het voelde alsof ik moest poepen.’

Waar schaamde je je voor in bed?

‘Masturberen. Ik vond het vroeger heel eng om mezelf te verwennen terwijl een vriendje toekeek. De onverwachte bewegingen die je maakt, de gekke bekken die je trekt: no way dat ik mezelf zo durfde te laten zien. Nu ik langer samen ben met mijn vriend, vind ik het minder ongemakkelijk. Maar graag doe ik het nog steeds niet. Het ligt er maar net aan hoe opgewonden ik ben.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Ik ben nieuwsgierig naar SM, al ben ik best gevoelig en vind ik het dus ook een eng idee. Mijn vriend is alleen totaal niet hardhandig of dominant in bed, dat maakt het toch lastig. Wie weet, in de toekomst.’

Tekst: San van de Ven

