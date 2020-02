André Hazes en Monique Westenberg zijn weer samen. En nu horen we je denken: ‘huh die waren toch uit elkaar en hij was toch met Bridget?’ Klopt. Maar nu zijn André en Monique weer samen. Alweer. Is het dan toch échte liefde tussen de twee? En wat maakt deze keer anders? Is André veranderd? Of is juist Monique degene die is veranderd? Gaat het dit keer wel samen lukken? Vast wel. Toch..?

André Hazes en Monique waren sinds 2014 een stel. In oktober 2016 werden ze ouders van kleine Dré. Daarna begon hun relatie te rommelen: in de zomer van 2018 namen ze al eens een relatiepauze, die ongeveer een maand duurde. Afgelopen november lieten André en Monique weten opnieuw uit elkaar te zijn. En toen werd het pas echt een gekke boel: nog diezelfde dag maakte Monique bekend dat André gevoelens had voor een andere vrouw, waarna André de volgende dag bekendmaakte dat dat de twintig jaar oudere Bridget Maasland betrof. De relatie met Bridget hield zo’n drie maanden stand, tot twee weken geleden. André trad toen op op Curaçao, waar zowel Monique als Bridget hem gingen opzoeken. Wat er ook tijdens die vakantie is gebeurd, het bleek voor Bridget en André de druppel. Maar voor André en Monique bleek er geen vuiltje aan de lucht. En toen was daar gisteravond: in een bericht op Instagram heeft de zanger laten weten dat hij nu terug is met zijn ex. Monique bedoelen we dan.

Destructieve relatie

Afijn, je zou dus kunnen zeggen dat André Hazes en Monique nogal kampen met een destructieve relatie. Hun relatie gaat heen en weer, aan en uit, en dat al zo’n twee jaar. Zo’n verhouding waarin je pijn gedaan wordt, waarin wordt aangetrokken of afgestoten, kan bijna net zo verslavend zijn als drugs. Mensen die zo’n verhouding hebben roepen vaak dat dit de mooiste relatie is die ze ooit hebben gehad (zie ieder bijschrift van zowel André als Monique), terwijl de buitenwereld zich nog een keer op het hoofd krabt. Want immers, bij iedere keer dat het uitgaat, wordt minstens één van de twee enorm gekwetst.

Liever niet opnieuw

De vraag is waarom we, als we eenmaal in zo’n knipperrelatie zitten, er toch mee door gaan. Soms tegen beter weten in en vaak ook tegen het advies van anderen in. Voor een deel heeft het ermee te maken dat we gewoontedieren zijn. Het opbouwen van een relatie kost tijd, en het is behoorlijk kwetsbaar. Je investeert tijdens het daten een heleboel en je geeft jezelf bloot. In het geval van André (26) en Monique (43) deel je zelfs een kind. Als een relatie dan mislukt, staat er veel op het spel.

Bovendien ben je dan weer single, en zul je helemaal opnieuw – met daten, met blootgeven, met opbouwen – moeten beginnen. De oude relatie kan dan een stuk aantrekkelijker lijken. Omdat je ex je al zo goed kent, en je je bij hem of haar veilig en vertrouwd waant, ook als hij of zij je niet goed behandeld heeft. Het is dus best moeilijk om echt los te breken van een relatie, van iets ouds, van iets dat een gewoonte geworden is.

Op ’t voetstuk

Daarnaast is in instabiele relatie voor sommige mensen herkenbaar. Dat kan komen door trauma’s uit je jeugd, of de manier waarop je bent opgegroeid. Pijn voelen, of onveiligheid in een relatie (het aantrekken en afstoten van elkaar), kan voor sommige mensen dus (onbewust) een veilig gevoel geven. Ook zijn we soms letterlijk verblind door de liefde. We praten veel goed en hopen op betere tijden. Het komt zelfs voor dat mensen een soort ‘Stockholm syndroom’ ontwikkelen voor de (ex)partner. Ze zetten hun geliefde op een voetstuk en beweren dat deze relatie de beste is die ze ooit gehad hebben, ondanks dus ze in de relatie genegeerd, verlaten, of bedrogen worden of werden.

Omkeren

Uiteindelijk heeft het allemaal in de kern te maken met zelfwaardering. Door terug te gaan naar iemand die niet goed voor je was, wakker je (ook weer onbewust) gevoelens bij jezelf aan van waardeloosheid aan. Misschien is er ergens een stemmetje in je die zegt dat je niet leuk genoeg bent, of niet meer waard bent. Wat onzin is natuurlijk, iedereen verdient een fijne, gezonde relatie waarbij beide partners voor elkaar gaan, investeren in een gezamenlijke toekomst, waarin je je veilig kunt voelen en waar je doelen, normen een waarden met elkaar deelt. Soms gaan de ogen vanzelf open, als de omgeving weet door te dringen bijvoorbeeld. Maar soms ligt de oorzaak wat dieper en kan het helpen om in therapie te gaan, om je gedrag, en dus het soort relaties die je aangaat, te veranderen.

Of je hoopt gewoon wanhopig op dat gelukkige familieplaatje – André en Monique, we kijken hierbij naar jullie. Als jullie maar gelukkig zijn.

