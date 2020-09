Het is je vast niet ontgaan: Anouk gaat binnenkort trouwen! De 45-jarige zangeres ging op één knie en vroeg haar vriend Dominique Schemmekes ten huwelijk, die haar vraag met een enthousiaste ‘ja’ beantwoordde. Om het goede nieuws te vieren, hebben we de liefste momenten van Anouk, Dominique en hun gezin verzameld.

Het grote moment is te zien in een video op Instagram. Dominique zit geblinddoekt op een stoel, waarna Anouk de belangrijke vraag stelt: ‘lieve Dominique, wil je met me trouwen?’. De 26-jarige basketbalspeler reageert overrompeld, maar antwoordt volmondig ‘ja’. Vervolgens springt hij op om zijn aanstaande vrouw te knuffelen.

Anouk, Dominique en hun family

In de video horen we Anouk zeggen dat de bal bij haar lag om zich te verloven met Dominique, aangezien hij al “zo’n twintig keer” op zijn knieën is gegaan. Anouk en Dominique hebben al bijna zes jaar een relatie en kregen in 2016 samen een dochter, Jelizah Rose. De Haagse zangeres heeft nog vijf kinderen uit eerdere relaties: Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah. Phoenix Ray, Jesiah Dox en Sion Jethroe.

Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, is nog niet bekend. Wel laat Anouk weten dat het nog even gaat duren: “Aangezien wij allebei een bruiloft willen waar geknuffeld en gedanst kan worden, zullen we wel even geduld moeten hebben. But good things take time.”

Liefste momenten

Hoewel Anouk en Dominique hun relatie grotendeels buiten de schijnwerpers houden, deelt het stel zo nu en dan een foto of video van hen samen of met hun kinderen op Instagram. We hebben de leukste momenten en kiekjes voor je op een rij gezet.

1. Hét huwelijksaanzoek (2020)

2. Verrassing!

3. In matching outfits naast de bank (2020)

4. Dominique en Jelizah Rose op vakantie (2020)

5. Samen op pad (2019)

6. Anouk met dochter Jelizah Rose (2018)

7. Met de complete familie (2018)

