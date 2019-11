Anouk probeert normaal te communiceren met haar ex maar dat lukt het niet: ‘Hij begint direct te schelden’

Anouk komt net uit een ‘ruzie-relatie’ met Hans. Nu ze op zichzelf woont, is ze vastbesloten om op een rustiger manier met hem te communiceren. Dat is beter voor haarzelf en vooral voor de kinderen. Helaas kent Hans al haar zwakke plekken en weet hij haar telkens toch weer tot ruzie te verleiden.

Anouk:

‘Gisteren staat hij aan de deur en begint hij direct te schelden dat ik de verkeerde kleertjes heb meegegeven en zo. Vroeger zou ik daar meteen tegenin zijn gegaan, ik bedoel, wie denkt hij wel niet dat hij is om zo tegen me tekeer te gaan, toch? Ik heb alle recht om me te verdedigen. Maar ja, dat zou dus tot ruzie leiden en dat wil ik niet meer. Nu vraag ik hem of hij morgen even wil bellen om er rustig over te praten. Het kost me wel moeite, hoor. Ik voel me zo aangevallen, hij weet precies wat hij moet zeggen om me over de rooie te brengen. Zo’n judas is het. Maar dit is veel beter voor de kinderen, want die hebben echt te lijden onder onze ruzies. Koert steekt direct een duim in zijn mond als zijn vader zijn stem verheft, en hij is al vijf! Dat is niet goed hoor. Op mijn werk en met mijn ouders en zusjes probeer ik het ook zo te doen. Als ze me aanvallen zeg ik rustig dat ik er morgen over wil bellen, maar dat ik het nu even naast me neerleg. Eerst moesten ze daar wel aan wennen, vooral mijn moeder bleef aandringen. Maar ik hield vol en het gaat al een stuk beter. Alleen met Hans is het lastig. Ik wil echt leren om ook wat hem betreft bij mezelf te blijven, me niet te laten meeslepen door zijn negativiteit. We moeten toch contact houden vanwege de kinderen.’

Hans:

‘Als ze zo koel reageert krijg ik het gevoel dat het haar allemaal niets interesseert: de kinderen niet, onze relatie niet, ik niet. Dan geeft ze me het gevoel dat ons huwelijk eigenlijk nooit iets heeft voorgesteld, dat ik eigenlijk altijd alleen ben geweest. Die blik van haar. Mijn moeder kon dat ook. Als ik boos was, sloeg ze haar armen over elkaar en trok ze zo’n neerbuigend gezicht, zo van: knulletje toch, zijn we een beetje boos? Dan voelde ik me zó niet serieus genomen. Het was dan alsof ik helemaal verdween. Dat doet Anouk dus ook en dat laat ik me niet gebeuren. Ik ga er gewoon vol tegenin. Dat zou jij toch ook doen? Eerst is ze dan net zo’n dikke glazen winkelruit waar je tegen kunt schreeuwen wat je wilt zonder dat er binnen ook maar iemand reageert. Maar ik hou stug voel en uiteindelijk komt er dan wel een barstje in. Ik moet gewoon zien dat het iets met haar doet, dat ik haar iets kan schelen. Ik weet wel dat we uit elkaar zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat ik niets meer voor haar beteken, toch? We hebben toch ook goede tijden gehad? Alsof het nu zo leuk is. Niemand om mee te praten, niemand om mee te vrijen. Ik vind het leven echt niet de moeite waard op dit moment. Zelfs de kinderen kunnen me niet boeien. Ik bedoel, daar krijg je ook niets van terug. Als Anouk maar wat toeschietelijker was, dat zou zo veel schelen.’

De mediator:

‘Jullie verwachten wat van elkaar. Dat is mooi, want dan is er met elkaar iets te winnen. Maar waar begin je, want jullie zien nu niet bij elkaar wat jullie samen verder brengt. Eerder zien jullie de verschillen. Hans, jij draagt een stukje verleden met je mee. Het is goed om dat op tafel te leggen zodat Anouk het ook hoort. Haar manier van reageren triggert je herinnering over je moeder. Dat is vervelend, maar daar kan Anouk uiteraard niets aan doen. Het is meer de vraag hoe die herinnering hersteld kan worden. Je hoop is dat Anouk wat toeschietelijker kan zijn. Die hoop kan best wel eens bevestigd worden als de trigger is verholpen. Klinkt misschien een beetje eng, maar het zal jullie wel helpen. Voor de periode dat het nog niet zo ver is, kan Anouk misschien een beetje rekening houden met diezelfde trigger. Op die manier kunnen jullie werken aan je samenwerking als ouders. De communicatie zal namelijk een stuk makkelijker gaan verlopen.

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.

