Een vrijpartij zonder orgasme is als een stuk cheesecake zonder knapperige bodem: best lekker, maar je mist iets en hebt geen verzadigd gevoel. Ervaar jij ook dat een orgasme een voorwaarde is voor bevredigende seks? Dan ben je niet de enige.

Teleurstelling

Het gros van de mensen verstaat onder seks: geslachtsgemeenschap met als doel klaarkomen. Psycholoog en seksuoloog Minke de Boer kan zich niet helemaal vinden in deze definitie: ‘Seks gaat over veel meer: opbouwen van seksuele spanning, genieten van elkaar, contact maken, aandacht voor het seksuele spel, van de eerste blik tot de laatste zucht. Als de kwaliteit van een seksuele ervaring wordt afgemeten aan het wel of niet bereiken van een orgasme, liggen problemen op de loer. Want kom je niet klaar, dan voelen jullie allebei frustratie en teleurstelling.

Meestal is dan ook niet zozeer het ontbreken van het orgasme, maar de teleurstelling de grootste domper. Het kan helemaal geen kwaad om de focus van seks eens te verplaatsen, oftewel: kom eens niet. De Boer: ‘Voor veel mensen kan het een mooie manier zijn om het móéten uit seks te halen. Technieken die klaarkomen niet als doel hebben, kunnen een verrijking van je seksleven zijn.’ Daarom: drie technieken om mee te oefenen.

1. Doe het rustig aan

Slow seks is in het leven geroepen door Nicole Daedone, die zich verdiepte in verschillende stromingen en levensbeschouwingen en op basis van al haar nieuwe inzichten een boek schreef: Slow sex: the art and craft of the female orgasm. Het gaat over Orgasmic Meditation, afgekort OM, en belooft je in vijftien minuten orgastisch te maken. Maar hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat Orgasmic Meditation niet over het orgasme. Niet in de traditionele zin van het woord in elk geval. Volgens Daedone is een orgasme het vermogen van het lichaam om genot te ontvangen en erop te reageren.

Dus als je verrukkelijke sensaties voelt, heb je in feite een orgasme. Een kwartiertje strelen van de clitoris, en voilà, je bent orgastisch. Daedone legt uit dat de kracht van OM ligt in het verplaatsen van denken naar voelen. In plaats van snel vooruit marcheren naar de climax, maakt elke ervaring en elke sensatie onderdeel uit van het orgasme, waardoor je ultiem kunt genieten en wordt gevuld met seksuele energie. Let wel: OM doe je altijd met z’n tweeën. Zelf OM’en kan niet, omdat je dan al snel gaat masturberen.

Zo doe je dat

Kleed je uit vanaf je middel. Ga op bed of op de vloer liggen en spreid je benen, met onder elke knie een kussen. Je partner zit rechts van je, met zijn of haar linkerbeen over je buik en zijn of haar rechterbeen onder je knieën. In deze positie heeft je partner vrij zicht op en toegang tot je vagina. Hij of zij beschrijft in een paar woorden wat hij of zij ziet. Dan doet je partner glijmiddel op de linker wijsvinger en streelt vijftien minuten lang zachtjes het linker gedeelte, het meest gevoelige deel, van de clitoris. Hij of zij mag ja- en nee-vragen stellen en de druk en richting verplaatsen op basis van jouw feedback. Het moet namelijk wel goed voelen. Als de vijftien minuten voorbij zijn, duwt je lover de handpalm stevig tegen je clitoris.

2. Even knuffelen

Gynaecoloog en verloskundige Alice Bunker Stockham leefde in de negentiende eeuw en was een voorstander van gelijkheid tussen mannen en vrouwen én van anticonceptie. Ze zag met lede ogen aan hoe weinig controle vrouwen hadden over het zwanger worden. Daarom ontwikkelde ze Karezza, geïnspireerd op het Italiaanse carezza, wat liefkozing betekent. Kern van deze techniek is liefkozen zonder orgasme, want zonder ejaculatie kan er ook geen bevruchting plaatsvinden. Perfecte anticonceptie dus. Tegenwoordig doet Karezza niet meer dienst als anticonceptiemiddel, maar als liefdevolle seksmethode. Nu zou je kunnen denken: piece of cake, ik heb dat Karezza al jaren onder de knie, zo vaak kom je nou ook weer niet klaar tijdens de seks. Toch: bij Karezza komt veel meer kijken.

Als je nu je lover een knuffel geeft of hij of zij jou, is er vaak een verborgen agenda. De omhelzing is een opstapje naar meer, naar seks met als het even kan een beloning: een orgasme. Maar bij Karezza zijn er geen bijbedoelingen. Een knuffel is gewoon een knuffel. Wederzijdse liefde en aanrakingen zijn de beloning, niet het orgasme. En dat schijnt heel bevredigend te zijn. Karezza bestaat uit veel aanrakingen en je kunt ook geslachtsgemeenschap hebben. Maar dan dus zonder klaarkomdoel. Orale seks en hand jobs maken geen onderdeel uit van de Karezza-style. Maar voorspel is toch ook noodzakelijk? Je moet toch vochtig worden, zodat de man naar binnen kan? Nee dus, juist als je je relaxed voelt en je volledig aan je partner kunt overgeven, is je lichaam klaar voor penetratie.

Zo doe je dat

Tijdens een orgasme komt dopamine vrij, een verslavend plezierstofje. Als je seks hebt, zul je hiernaar blijven verlangen, dus moet je die verslavende cirkel in je orgasmevrije leven doorbreken. Dit duurt gemiddeld drie weken. Het is de bedoeling dat die orgasme-afkickperiode heel genotvol is. Glimlach met oogcontact, synchroniseer je ademhaling, kus met lippen en tong, streel, maak tijd voor elkaar vrij als jullie naar bed gaan, ook als de een vroeg op moet of nog moet werken, plaats je handen op elkaars geslachtsdeel, masseer, hou elkaar vast… Na een tijd wil je niet eens meer klaarkomen. Aldus Karezza-adepten.

3. Adem in, adem uit

In de Westerse visie wordt seks omhuld door een waas van prestatiedruk en faalangst. En dat moet beter kunnen, pleit Claudia Blake in haar boek Mindful sex. De druk dat je tijdens het vrijen een orgasme moet krijgen, maakt dat het moeilijk is om je op het hier en nu te concentreren. Op deze manier verandert seks in het sensuele equivalent van een nachtmerrie over een examen. Niet opwindend dus. Mindfulness is een oplossing. Want: om echt te genieten, moet je wel met je gedachten in het hier en nu zijn. En minder de nadruk op het orgasme leggen. ‘We vinden het heerlijk om een orgasme te hebben, maar als we terugkijken op onze meest fantastische ervaringen, valt ons meestal iets anders op.

Hoe lekker een orgasme ook is, het duurt slechts enkele seconden en dat is niet voldoende om de totale ervaring zo fantastisch te maken. Wat het meestal zo fantastisch maakte, is dat we volledig opgingen in waar we mee bezig waren. We genoten zo intens dat alleen die ervaring van belang leek te zijn, dus geen verleden of toekomst, maar alleen dat moment, dat gevoel. Met andere woorden: we waren mindful,’ beschrijft Blake. Als je jezelf toestaat te worden gemasseerd zonder dat je je druk maakt over of je wel of niet een orgasme krijgt, stel je jezelf open voor flink wat genot, waardoor je dus van elk moment kunt genieten.

Zo doe je dat

Richt je aandacht op je ademhaling en voel de lucht langs je neusvleugels gaan. Omdat je aandacht in het nu is, zul je merken dat je over allerlei dingen gaat nadenken. Laat de gedachten komen en gaan en doe er vooral niks mee. Focus op je lichaam en dan vooral je geslachtsdelen, en wees je bewust van de sensaties die ze kunnen opwekken. Blijf rustig en ontspannen en richt je aandacht na een poosje op je andere erogene zones. Genieten maar!

Tekst: Amanda van Schaik