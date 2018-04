Op zoek naar de perfecte anticonceptie: ‘We zijn het gefriemel met rubbertjes zat’

Na acht jaar gedoe met de pil en vier jaar gefriemel met condooms ging VIVA’s Carlijn op zoek naar anticonceptie alternatieven. Van koperspiraal tot cycluscomputer: is de oplossing nabij?

Tekst: Carlijn Schepers | Beeld: IStock

Vijftien was ik, toen ik naar de huisarts ging voor de pil. Ik had net een vriendje en wilde goed voorbereid zijn op de eerste keer seks. ‘Heb je al op internet opgezocht welke je wil?’ vroeg hij. Dat had ik zeker. Ik had veel positieve berichten gelezen over de Yasmin. Deze combinatiepil van twee hormonen voorkwam acne, had minder invloed op je humeur dan andere pillen en – dat vond ik het belangrijkste – je werd er niet dik van. Zeven jaar slikte ik de pil zonder erover na te denken. En toen las ik ineens overal berichten dat de pil zorgt voor een hoger risico op borstkanker én dat een combinatiepil als de Yasmin meer kans geeft op trombose – een bloedstolsel in een bloedvat. Destijds kwamen veel verhalen naar buiten van pilgebruiksters die hieraan overleden waren. Maar ik was vooral klaar met de bijwerkingen. Ik had pijnlijke borsten, een soort groeipijn, maar zonder het voordeel van een groter decolleté. Ik had stemmingswisselingen; als in een achtbaan van supervrolijk naar woest om niks. Ook werd ik gek van de continue doorbraakbloedingen, voelde ik me vaak somber en had ik last van knallende hoofdpijn. Als kers op de taart kwam de verminderde zin in seks. Of kwam dit door de seven year itch? Maar toen ik me verdiepte in de hormonen van de pil herkende ik al mijn symptomen.

Ik besloot na doktersadvies over te stappen op de Microgynon 20. Wel een combinatiepil, maar met minder hormonen. Maar daarvan kreeg ik mijn hele cyclus doorbraakbloedingen, dus was ik altijd ‘een beetje ongesteld’. Dat is nogal irritant. Dus kreeg ik de Microgynon 30, die de meeste Nederlandse vrouwen slikken. Maar ook hiervan gingen mijn klachten niet weg. Na weer een periode depri gevoelens om niks, besloot ik te stoppen met de pil. Dan maar gedoe met condooms op het moment suprême. Gelukkig vond mijn vriend dat oké. Redelijk oké dan. Seks met condoom voelde voor hem toch een beetje als een bonbon eten als je neus verstopt zit. Het is nog steeds wel lekker, maar eigenlijk proef je de helft niet. Maar hij vond het nu wel zijn beurt om offers te brengen, want hij zag zichzelf al helemáál niet achter een kinderwagen lopen. Maar na een paar jaar zijn we het gefriemel met rubbertjes nu zat. Het is een onaangename afleiding op een moment dat je alleen met elkaar bezig wilt zijn. Ik ging op ontdekkingstocht naar alternatieven, het liefst zonder hormonen.

Smeuïge verhalen

Zoals dat gaat anno 2018 begint dat zoeken op Google. Wat blijkt: na de pil en condooms kiezen de meeste vrouwen voor een spiraal. Een groot voordeel: er is ook een variant zonder hormonen, de koper-spiraal. Ik vraag eens na bij mijn vriendinnen, maar hoor het ene na het andere horrorverhaal. Helse pijn bij het zetten, tot onophoudelijk bloeden bij de menstruatie. Bij één iemand kon de huisarts het spiraaltje bij het verwijderen zelfs niet meer vinden. Ook de gynaecoloog zocht er tevergeefs naar. Uiteindelijk zagen ze het met een inwendig cameraatje. Het spiraaltje bleek vergroeid met de baarmoederwand. Met een ‘hogedrukspuit’ met water moest het losgewrikt worden. Dat rondvragen en op fora lezen had ik beter niet kunnen doen. De moed zakt me spontaan in de schoenen.