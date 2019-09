Samen naar bed? Dan ook samen nadenken over anticonceptie. Lijkt ons niet meer dan logisch, maar in werkelijkheid loopt het vaak anders.

Hoewel heteroseks toch echt met z’n tweeën gebeurt, wordt er vaak vanuit gegaan dat de vrouw de anticonceptie – letterlijk – voor haar rekening neemt. Veel mannen verwachten standaard dat hun bedpartner de pil slikt, een spiraal heeft of condooms fikst. Dat is bij één op de twaalf vrouwen alleen niet het geval.

Wereld Anticonceptie Dag

Op 26 september is het Wereld Anticonceptie Dag. Rutgers grijpt de gelegenheid aan om mannen ervan bewust te maken dat zij ook verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van anticonceptie. Want waarom zouden alleen vrouwen hun best moeten doen om niet zwanger te raken en soaloos door het leven te gaan?

Risico

Ook wij vrouwen zijn mensen, en vergeten weleens een pil, of halen een nieuwe bestelling te laat op. Eén op de 20 vrouwen heeft het afgelopen jaar minstens één keer de morning-afterpil gebruikt. Er zijn ook vrouwen die minder betrouwbare methoden gebruiken, zoals ‘voor het zingen de kerk uit’ of periodieke onthouding – al dan niet met behulp van een app. Dan loop je als man dus ook risico om een kind te verwekken als je zelf geen condoom gebruikt.

Gedeelde lusten én lasten

Vanaf 21 jaar wordt de pil niet vergoed in het basispakket. Het gevolg is dat de vrouw in veel gevallen de kosten op zich neemt. Met de campagne wil Rutgers mannen ook laten nadenken over het meedelen in de lasten. Al is het maar alleen door de anticonceptie een keer op te halen bij de apotheek.

Zo moet het

Vind jij het ook tijd worden dat die vent van jou eens meebetaalt aan je anticonceptiekosten, maar weet je nog niet hoe je het bespreekbaar maakt? In de video’s hieronder geeft Rutgers voorbeelden hoe het kan – eentje voor partners in een relatie, en eentje voor mensen met losse contacten. Echt waar, moeilijk hoeft het niet te zijn.

