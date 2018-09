‘Anticonceptie is ook de verantwoordelijkheid van de man’

Rutgers Kenniscentrum seksualiteit zet vandaag, op Wereld Anticonceptie Dag, luister bij met een nieuwe onlinecampagne voor gedeelde verantwoordelijkheid voor anticonceptie van vrouwen en mannen.

Mannen hebben de lusten, vrouwen de lasten

‘Er zijn vooral anticonceptiemiddelen die door vrouwen moeten worden gebruikt. Vrouwen dragen dus vooral de lasten van anticonceptie. Zij moeten naar een arts, op gezette tijden aan anticonceptie denken, en hebben mogelijk last van bijwerkingen. Verder betalen ze vanaf 21 jaar zelf voor anticonceptie via het eigen risico of een aanvullende verzekering. Mannen hebben vooral de lusten van seks, terwijl het voorkomen van onbedoelde zwangerschap natuurlijk net zo goed de verantwoordelijkheid is van mannen,’ vinden de stichting en andere organisaties die meewerken.

‘Help een beetje mee’

Mannen kunnen onder meer helpen bij de keuze voor een anticonceptiemethode en de vrouw bijstaan als zij bijwerkingen ervaart, aldus Rutgers. Ze kunnen de vrouw herinneren aan een nieuwe pilstrip, prikpil, ring of pleister, en natuurlijk delen in de kosten van anticonceptie. Bij twijfelachtigheid van het effect kunnen ze een condoom gebruiken.

Geldgebrek

Het afgelopen jaar kreeg drie procent van de mannen en vrouwen te maken met een onbedoelde zwangerschap, stelt Rutgers vast op basis van het eigen onderzoek Seksuele Gezondheid in Nederland 2017. Uit onderzoek in opdracht van Dokters van de Wereld wordt verder opgemaakt dat acht procent van de Nederlandse vrouwen de afgelopen tien jaar wel eens geen anticonceptie heeft gekocht uit geldgebrek.

