Au ja! Dit moet je weten over fijne pijn tijdens de seks

Vinden jij en je lover een beetje pijn wel fijn? Door een tepel- of clitorisklem te gebruiken worden aanrakingen intenser en orgasmes heftiger. Voordat je ’m knijpt: dit is wat je moet weten.

Sekssieraad

Wist je dat klemmen er al lang niet meer uitzien als martelwerktuigen? Ze kunnen bijna door voor sieraden. Ze zijn er in goud, zilver of een lekker kleurtje en zelfs met diamantjes, kwastjes of kettingen. Eerst proberen of het iets voor je is voordat je investeert? Er zijn ook genoeg huis-tuin-en-keukenspullen die je erbij kunt pakken. Een wasknijper, een clipoorbel of een papierklem werkt ook bij zoete plagerijen.

Fijner én intenser

Achter de clit gaan zo’n achtduizend zenuwuiteinden schuil, die vooral aan de zijkant van het uitwendige deel zitten. En laat de zijkant van de clitoris nou net het gedeelte zijn dat de clitklem raakt. Een clitklem doet eigenlijk hetzelfde voor een vrouw als een cockring bij een man. De klem houdt het bloed dat naar beneden stroomt tegen, waardoor er meer bloed in de top van je clitoris stroomt. Tip: zorg ervoor dat je clitoris een beetje opgezwollen is wanneer je de klem aanbrengt, anders blijft ie niet zitten. Een beetje tintelend glijmiddel kan daarbij helpen.

Nipplegasm

Tepelorgasmes een broodje aap? Niet dus. Onderzoekers ontdekten tot hun verbazing dat door stimulatie van de tepels de genital sensory cortex wordt geactiveerd: precies dat deel van je brein dat ook wordt geactiveerd bij aanrakingen van de vagina en clitoris. Lukt het jou om met tepelklemmen het (bijna) ongrijpbare nipplegasm te bereiken? Oefening baart kunst!

Handsfree fun

Klemmen kunnen een geweldige aanvulling zijn op het voorspel, je stimuleren terwijl jij je partner verwent of zorgen voor wat handsfree fun. Je bedpartner heeft nu namelijk twee handen vrij, die ergens anders goed van pas kunnen komen. Draag ze tijdens een date of op een feestje als dirty little secret tussen jou en je partner. Onthou wel dat je de klemmen niet langer dan twintig minuten moet omhouden, vooral niet als beginner.

