Ayana ontdekt op bizarre wijze dat haar vriend vreemdgaat en haar wraak is geniaal

Ontdekken dat je partner vreemdgaat is op elke manier kut. Ayana komt er echter wel op een héél lullige wijze achter dat haar vriend een scheve schaats rijdt. Ze besluit het er niet bij te laten zitten en deelt op Twitter haar geniale wraakactie.

When a girl wants to show you a picture of her fine nigga in her phone and she starts pullin up YOUR mans IG page 🙃 pic.twitter.com/kR5HQz7AKi — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

Het begint allemaal in het restaurant waar Ayana sinds twee weken werkt. Daar kan ze het direct enorm goed vinden met een vrouwelijke collega. Al gauw komen de twee erachter dat ze op hetzelfde type mannen vallen.

We act alike, have the same taste in men. (I know this because when they come in the door we both be lookin at each other like) pic.twitter.com/RYNyWwzr9D — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

Vorige week hoorde Ayana haar nieuwe vriendin zich lyrisch uitlaten over haar vlam, terwijl ze foto’s van hem liet zien aan de andere collega’s. Ayana heeft de man nog niet gezien, tot ze deze week zijn Instagramprofiel onder haar neus geschoven krijgt. En dat is best even schrikken.

She goes “I forgot to show you the boy I was talkin bout last week” so she pulls out her phone, opens the instagram app…. — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

The FIRST name in her search bar was my boyfriend’s Instagram page … pic.twitter.com/o6NjO5pTrI — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

In my head im literally praying she doesn’t click on his page …….. But she does pic.twitter.com/zgVM9MnxIE — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

Waar wij waarschijnlijk allang aan het krijsen/janken zouden zijn geweest, blijft Ayana kalm en besluit ze te doen alsof haar neus bloedt (in de hoop zoveel mogelijk uit haar collega te krijgen).

So I keep it cool and I’m like oh that’s (his name) …. you know him??? — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

She goes “girl that is my booooo” I let her get it out cuz I wanted her to tell me as much stuff as she could before I made my ann So I’m like ” so that’s just your boo or your boyfriend” I’m still smiling acting so interested pic.twitter.com/U3mz6bvKSr — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017 So I’m still playing it cool like omgggg that’s crazy this world is sooo small. Just as I was about to call an Uber . I just decided to ask — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

Als blijkt dat haar collega maar zes huizen van haar en haar vriend vandaan woont, besluit Ayana haar ‘gezellig’ thuis uit te nodigen.

So I ask her what is she doing tonight ?

“She was like nothing”

I was like girl come to my house and have a drink !!

She was like okay cool — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

My boyfriend works at night and gets off at like 1 am so my plan was to have him walk in and see us there. As we’re pulling up to my complex — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

Eenmaal thuis vindt ‘de grote confrontatie’ plaats.

The garage to see if the car is in it and yep. So I’m low key hype. I’m like “oh girl I didn’t know MY babe was home you can meet him” — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

This nigga comes out the bathroom and comes in the kitchen and sees her … THEIR FUCKING FACES WERE PRICELESS DO YOU HEAR ME!!! — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

#TeamAyana

She then looks at me and goes “Really Ayana? Why didn’t you just tell me ?? This is embarrassing I wouldn’t have done you like this” — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

I basically just say “thanks for the ride girl. No hard feelings , you can keep the glass” she really kept my shit and walked out 😂🤣🤣🤣 — IG: AYANATHEDIVA (@AyanaTheDIVA) 10 september 2017

Inmiddels is Ayana’s verhaal viral gegaan en heeft haar eerste tweet al ruim 25 duizend retweets en 60 duizend likes gekregen.

Hoe het is afgelopen? Ayana zegt niet boos te zijn op haar collega. Sterker nog: ze heeft zelf (!) haar excuses aangeboden voor de actie. Toch betwijfelt ze of haar collega nog vrienden wil zijn. Haar vriend heeft ze – uiteraard – de deur uitgezet.

The end.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Twitter, Shutterstock