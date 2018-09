Je kunt je natuurlijk lekker laten leiden in bed. Maar je kunt ook de touwtjes (of andere zaakjes) in handen nemen en je sekspartner berijden als een pro. Who’s your mommy now?

Initiëren kun je leren

Wacht niet tot je partner het initiatief neemt, maar gríjp die teugels. Laat merken dat je zin hebt. Ga niet meteen over tot de liefdesdaad, maar tease hem/haar. Fluister op welk plekje je aangeraakt wilt worden, stimuleer de erogene zones, leg uit hoe je wilt klaarkomen en deel mee wat je over luttele seconden met hem/haar gaat doen. Go get ’em, tiger.

Powertalk

Om éven een misverstand uit de wereld te helpen: dominant staat niet synoniem aan egoïstisch. Een échte dominatrix geeft. En hoe. Als je weet wat je lover lekker vindt, kun je met meer zelfverzekerdheid de leiding nemen. Wil je weten wat zijn/haar turn on is? Let dan op ademhaling en beweging. Of vraag het van tevoren. Niks zo sexy als elkaars sekswensen bespreken.

Go cowgirl!

Het standje ‘on top’ lijkt misschien voorspelbaar in deze categorie, maar er is een wezenlijk verschil tussen on top en… on tóp. Je kunt ervoor kiezen om gewoonweg op je partner te zitten en je ding te doen – terwijl die met de heupen nog wat heen-en-weer beweegt – maar je kunt er ook voor kiezen om hem/haar te beheersen, bestrijken en beminnen als een ware cowboy die haar prairie met haar leven bewaakt. Yihaa!

Touwtjes in handen

Vastbinden, blinddoeken: in het kader van dominantie doen deze handelingen het uiterst goed. Het hoeven geen Christiana Grey-praktijken te zijn met handboeien, zweepjes en een blinddoek. Een simpele stropdas of een sjaaltje is al voldoende. Je kunt hem/haar ook dwingen zijn/haar handen ergens neer te leggen. Daarvoor zijn geen spectaculaire apparaten nodig. Hoe dan ook: stop met vragen, begin met regisseren.

Ladyboss

Om een beetje dominantie uit te stralen, hoef je heus niet in latexpak te verschijnen. Hijs jezelf in een pikant setje, kanten kostuum of sexy body. Trek in elk geval iets uit de kast waarin je je op-en-top zelfverzekerd voelt. Dáár gaat het om. Een zelfverzekerde én vastberaden blik in je ogen zal wonderen verrichten.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 37-2018. Deze editie ligt t/m 18 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.