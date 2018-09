Babynieuws: Daniel Craig en Rachel Weisz verwelkomen een meisje

James Bond-acteur Daniel Craig en zijn vrouw Rachel Weisz hebben hun eerste kindje mogen verwelkomen. Oscar-winnares Weisz is op 48-jarige leeftijd bevallen van een meisje, meldt Mirror.

Weisz bracht het nieuws van de zwangerschap naar buiten tijdens een interview met The New York Times in april. “Daniel en ik zijn erg gelukkig. We gaan een nieuw mensje krijgen.” De twee acteurs hebben wel al kinderen uit eerdere huwelijken, maar dit is hun eerste kindje samen.

Privacy

Het stel, dat in 2011 getrouwd is, heeft de zwangerschap erg buiten de schijnwerpers gehouden. Niemand kreeg te horen wanneer de bevalling zou zijn of wat het geslacht was van de baby. Craig kan volop genieten van zijn pasgeboren dochtertje, want de opnames van de nieuwste Bond-film zijn uitgesteld.

