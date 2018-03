Baby’s die op hun vader lijken zijn gezonder en dít is de reden

Je wil natuurlijk altijd het beste voor je kindje, ook al betekent dat af en toe een extra papadag inlassen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat baby’s die qua uiterlijk op hun vader lijken gezonder zijn rond hun eerste verjaardag. En dat heeft alles te maken met de tijd die ze samen doorbrengen.

Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers van Binghamton University in het Journal of Health Economics. Waar ligt dat dan aan, horen we je denken. Blijkbaar brengen vaders meer tijd door met een kind dat op hen lijkt. En de logica daarachter is toch wel bizar te noemen.

Net als papa

De onderzoekers hebben 715 gezinnen onder de loep genomen waarbij de vader niet samen met de moeder en de baby woonde. Uit de resultaten bleek dat vaders meer tijd doorbrengen met hun kleine spruiten wanneer ze meer uiterlijke gelijkenissen met hen vertonen. Gemiddeld spenderen deze vaders 2,5 dagen meer met hun kind dan vaders van een kind dat niet op hen lijkt.

Daar is volgens onderzoeker Solomon Polachek een logische verklaring voor: ‘De vaders die zien dat hun baby op hen lijkt, zijn er zekerder van dat het kindje van hen is en brengen er dus meer tijd mee door.’

Gezondere baby’s

Maar wat heeft dat nu precies met de gezondheid van baby’s te maken? Blijkbaar is tijd doorbrengen met hun papa heel belangrijk voor baby’s, want rond het moment van hun eerste verjaardag bleken deze baby’s gezonder te zijn dan baby’s die dus niet op hun vader lijken. Polachek zegt daarover: ‘Vaders spelen een belangrijke rol bij het opvoeden van een kind en dat zien we terug in de gezondheid van het kind.’

De onderzoekers baseerden hun resultaten op een aantal factoren die te maken hebben met gezondheid, zoals aantal bezoeken aan de dokter, opnames in het ziekenhuis, ga zo maar door.

Niet bij elkaar

Dit onderzoek is met name van belang voor gezinnen die niet bij elkaar wonen – om wat voor een reden dan ook. Volgens de onderzoekers moeten deze vaders sowieso meer aangemoedigd worden om meer betrokken te zijn bij hun kinderen, vooral in kwetsbare gezinnen – wat natuurlijk altijd belangrijk is!

