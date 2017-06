De Badjas: Een vriendendienst – deel 2

‘Vanmiddag heb ik onze vriend op het vliegtuig gezet. Misschien is het ongepast, maar ik dacht: misschien kan ik je bedanken voor de ontbijtservice… met een glas wijn.’ Binnen een minuut reageerde ze op mijn appje. Ze wist meteen wie ik was. Ja, ze was met mijn vriend naar bed gegaan, maar vond mij nog steeds interessant. En ik haar. Sommige affaires of relaties starten nu eenmaal onconventioneel. Dat had ik allang begrepen. Door de jaren heen heb ik alle onmogelijke scenario’s wel doorlopen. Met exen van vrienden, twee keer met de beste vriendin van een ex. En met de moeder en daarna met haar dochter. Niet alle vriendschappen hebben het overleefd. Er schijnen ongeschreven regels te zijn, maar als de spanning oploopt, blijkt vaak dat het ieder voor zich is. Liefde, lust en verleiding hebben lak aan regels, vriendschappen en verstandhoudingen. Het zijn keuzes die je zelf moet maken.

Sommige relaties starten nu eenmaal onconventioneel

Vanuit mijn appartement liep ik door de miezerregen naar de afgesproken plek. Ze was iets later, ze had geschuild voor de regen. Zo krachtig en zeker als ze mijn appartement in was gelopen, zo voorzichtig kwam ze deze tent binnen. Toen ik haar zag, wist ik dat ik ondanks mogelijke ongeschreven regels een goede keuze had gemaakt. Ze zag er prachtig uit. Haar haar, nat van de regen, plakte in kleine plukjes aan haar gezicht. Ze had in een grote gele tas iets bij zich wat stevig verpakt zat in bubbeltjesplastic. En ze droeg een soort regencape, alsof ze was komen aanvliegen.

Na een wat ongemakkelijke start voelden we ons beiden snel op ons gemak. Ze vertelde dat ze de situatie met haar moeder had besproken. Die had haar gezegd dat ze best een briefje in mijn bus kon doen. Ze had het niet gedaan, regels van fatsoen hadden haar tegengehouden. Vlak voordat we aanstalten maakten om richting mijn appartement te lopen, vroeg ik haar wat er in die gele tas zat. Het waren foto’s voor de galerie waar ze werkte. Die had ze de volgende dag nodig. Terwijl ze dat zei, lachte ze verlegen. Ze was voorbereid gekomen: ze had haar werkspullen voor morgen bij zich! Ik lachte terug en wist dat ik haar naakte, kleine, tengere lijf straks mocht ontdekken.

Nog maar net binnen begon ze mij heerlijk enthousiast te zoenen. Ze trok alles uit, behalve haar lingerie, en liep naar boven. Speels en verleidelijk kroop ze halfnaakt op mijn bed. Ze was klein en had kleine, ronde borsten, een prachtig rond kontje. Gretig hadden we sex, de hele nacht lang.

Maar op de een of andere manier was de spanning vóór de sex groter dan tijdens de sex. Misschien hadden we ons moment die avond in de kroeg gemist. Of was het de gedachte dat ze met mijn vriend naar bed was geweest? Toen ze de volgende dag met haar gele tas de deur achter zich dichttrok, stuurde ik mijn vriend een berichtje: ‘Je had gelijk, ze is leuk. Maar ik ga er verder niets mee doen. Wil je haar nummer? ;-)’

De Badjas is een bewust naamloze schrijver uit Amsterdam, die elke week over zijn sexavonturen vertelt.

