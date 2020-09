Barcelona komt met opmerkelijk advies tegen corona: heb seks in de buitenlucht

In Spanje lijken ze het antwoord te weten op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat het coronavirus zich minder snel verspreidt? En dat is: heb seks. Maar dan wél buiten.

Als het aan de autoriteiten van Barcelona ligt hebben de Catalanen vanaf nu alleen nog maar seks de in de frisse buitenlucht.

Doe het minimaal

In een recent verschenen gids wordt verzekerd dat de risico’s op het coronavirus verminderen wanneer intieme relaties ‘worden beoefend op grote, open en goed geventileerde plaatsen.’ Dat schrijft onder andere ABC Cataluña. En daarbij wordt nog even vermeld dat seks met je partner met wie je samenwoont ‘slimmer’ is, dan seks met mensen die je niet goed kent. Want woon je al samen, dan is de kans dat je het virus onderling verspreidt via seks kleiner dan wanneer je elkaar voor de eerste keer ontmoet. De gids raadt dan ook aan om seksuele relaties met mensen met wie je geen dak deelt te ‘minimaliseren’.

Handen wassen

Ook geeft Spanje wat tips om het helemaal veilig te doen: doe het alleen. Of kijk erotische films, lees erotische verhalen. Dat kun je allemaal zonder kans op besmetting doen. En mocht je nou wel met een ander het bed in duiken, was dan vooral je handen even na afloop. Niet heel romantisch, wel helemaal in de stijl van 2020.

Bron: LINDA. | Beeld: iStock