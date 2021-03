Je beddengoed niet wassen na de seks: zó vies is het echt

Zeg eens eerlijk: verschoon jij je beddengoed elke keer nadat je seks hebt gehad? Grote kans dat je hoofd hier niet bepaald naar staat. Toch is het maar wat verstandig om dat wél te doen. Dit kan een hoop gedonder zoals huidproblemen, allerhande viezigheid en meer ongewenste praktijken voorkomen.

Hou je vast, hier komen wat schokkende cijfers. Als je één week lang je beddengoed niet wast, nog even los van wat je in dat bed doet, zijn er meer dan 3 miljoen bacteriën tussen je lakens te vinden, zo blijkt uit onderzoek. Er werden 17.442 keer meer bacteriën gevonden op beddengoed van één week oud, dan op een toiletbril. Na twee weken je beddengoed niet wassen, kamp je met 5,98 miljoen bacteriën en bij vier weken zijn dat er 11,96 miljoen. Just saying…

Beddengoed wassen na seks

Dat is behoorlijk smerig, en dan hebben we het nog niet over seks gehad. Je kunt je voorstellen dat seksen onder de lakens deze specifieke lakens niet veel schoner maakt. Gynaecoloog Felice Gersch waarschuwt voor de risico’s van je beddengoed niet verschonen na de seks.

Lichaamssappen

De gynaecoloog wil het dan vooral even hebben over de lichaamssappen die zich in je bed bevinden. Daar denk je vast liever niet aan, maar deze lichaamssappen kunnen op den duur een risico vormen voor je huid. Zo zegt ze over sperma: ‘Sperma is een biologisch product dat bacteriën kan doen groeien en virussen kan bevatten. Het is daarom niet hygiënisch om je huid over sperma te laten wrijven, ook niet als het is opgedroogd’.

Huidproblemen

Ook als er geen penis bij je seksuele activiteiten komt kijken, is het verstandig om je beddengoed na afloop te verschonen. Een vagina kan namelijk ook talloze vloeistoffen afgeven tijdens de seks. En denk ook aan zweet, speeksel en urine. ‘De meeste mensen zweten tijdens de seks. Ook dit komt op de lakens terecht en dat zorgt voor bacteriegroei. Dit kan huidproblemen veroorzaken als je hier in slaapt, bijvoorbeeld lichaamsacne’, aldus gynaecoloog Felice Gersch.

Niet bepaald een schoonheidsslaapje

Lang verhaal kort: volgens Gersch is het erg verstandig om je beddengoed te verschonen als je seks hebt gehad. Je zult heus niet direct in groot gevaar zijn wanneer je dit niet doet, maar het is wel goed om je bewust te zijn van waar je precies in baadt als je de volgende nacht een schoonheidsslaapje denkt te doen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Well and Good | Beeld: Getty Images