Bedgeheimen: dit zijn de favoriete seksuele lusten per sterrenbeeld

Seks is intiem omdat je het met z’n tweeën doet en jezelf letterlijk én figuurlijk blootgeeft. Je onthult, verklapt en deelt je liefste lusten en het leukste van alles? Dat is dat eigenlijk iedereen wel een bepaalde voorkeur heeft als het gaat om bedgeheimen. Wij hebben ze per sterrenbeeld op een rij gezet.

Ram: atletische, seksuele posities

De Ram is geneigd om haar passies niet in woorden maar in daden uit te drukken. Fysiek bezig zijn is dus zeg maar echt jouw ding. Daarom geeft de Ram de voorkeur aan seks waarbij ze hijgend, rood en klaar voor ronde twee zijn.

Stier: erotische massages

Een beetje strelen hier, een beetje voelen daar… De Stier houdt wel van subtiele, zijdegladde aanrakingen. Daarom is de Stier dol op het ontvangen (en geven!) van erotische massages.

Tweeling: plagen is kusjes vragen

Ken je die typische scène uit zowat iedere romcom waarbij twee overduidelijke tot-elkaar-aangetrokken-hoofdrolspelers elkaar dwarszitten en uitdagen, maar uiteindelijk toegeven aan wellustige seks? Jup, dat is de natte droom van de Tweeling.

Kreeft: van slagroom tot aardbei, jij plukt overal de vruchten van

Voedsel is een belangrijke opwindende factor voor de Kreeft. Kreeften willen immers graag voeden en zich gevoed voelen door hun partners. Aardbeien gedompeld in chocolade, oesters of slagroom? Jij krijgt er zin van.

Leeuw: goedmaakseks

Oh Leeuwtje toch, jij houdt van drama. En hoewel je normaal graag de Romeo speelt en niet per se wilt jagen, ben je na een duivelse, kwaadaardige ruzie maar wat graag op zoek naar seks. Voor jou is dat de heetste seks die er is.

Maagd: elke willekeurige bladzijde uit de Kama Sutra is welkom

Maagden kunnen overdag de meest nette mensen zijn, tussen de lakens schudden ze die keurige houding direct van zich af. Ze willen op ontdekkingstocht naar iedere centimeter van het lichaam van hun partner. Er is tijd en ruimte voor alles en het liefst wordt ieder plaatje van de Kama Sutra in de praktijk verkent.

Weegschaal: hoe meer zielen, hoe meer vreugd

De Weegschaal wil zich graag de populairste persoon van de kamer voelen. En, de Weegschaal vindt het heerlijk om aan andermans wensen te voldoen. Dus tel die bij elkaar op en je weet het: de Weegschaal verwent graag meerdere mensen tegelijkertijd.

Schorpioen: power to all scorpio’s

Schorpioenen kunnen verlegen van aard zijn, maar geef ze een beetje macht en ze worden erg opgewonden. Rollenspellen waarbij zij de macht in handen hebben, bondage, gebruik ‘genade’ als codewoord en je geeft de Schorpioen alles wat ‘ie wilt.

Boogschutter: vastgebonden zijn

Waar een Schorpioen graag degene is die anderen vastbindt, wordt de Boogschutter juist graag vastgebonden. Boogschutter is het teken van vrijheid en wat is een betere manier om die vrijheid te verkennen door ‘m tijdelijk op te geven?

Steenbok: hit ‘em

Steenbokken zijn van nature goed in het uitdelen van straffen en beloningen. Die talenten strekken zich uit tot in de slaapkamer, waar ze genieten van het geven van een pak slaag wanneer hun partners het verdienen, om zo te zeggen.

Waterman: vanille seks

Watermannen houden bijna net zoveel van hun reputatie dat ze ruimdenkend en experimenteel zijn als dat ze houden van doodnormale seks. Geen kinky fratsen, geen twerkende twists, gewoon seks.

Vissen: rollenspel

Niemand kan beter toneelspelen dan Vissen. En geloof ons nou maar dat dat acteerwerk heel leuk is om mee in bed te liggen.

Bron: Pure & Wow, beeld: iStock