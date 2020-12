Beetje lucht nodig in je relatie? Zó vraag je daar om

Als je met een geliefde in lockdown zit, is dat op zich iets om voor in je handjes te knijpen. Je hebt iemand om tegen te panieken als de alarmerende krantenkoppen het van je overnemen, iemand om mee te verzinnen waar jullie vandaag nou weer gaan wandelen en om al die zelfgebakken zuurdesem- en bananenbroden op te eten.

Dikke kans dat jullie al maanden op elkaars lip zitten. Gezellig, maar ook nogal… intens. Het risico ligt op de loer dat jullie een soort symbiose worden wanneer je al-les samen onderneemt. Want je zou het misschien bijna vergeten, maar je bent ook nog een individu met eigen behoeftes, hobby’s en gevoelens. Als die de afgelopen tijd weinig aandacht hebben gehad, is het niet gek als je soms het gevoel hebt dat je gevangen zit. Logisch ook dat je dan af en toe, al happend naar lucht, wil losbreken.

Mijnenveld

Het is niet meer dan normaal dat je binnen een relatie ruimte nodig hebt. Toch gaan al snel alle alarmbellen af wanneer je partner verkondigt dat ‘ie even tijd voor zichzelf wil. Dat kan je geliefde onzeker of verward maken. Zeker wanneer je geliefde die behoefte van nature minder heeft. Nogal een mijnenveld dus, maar als je het op de goede manier en het goede moment brengt, worden jullie door allebei beter van.

Daarom: 5 tips om aan te geven dat je wat lucht nodig hebt zonder je partner overstuur te maken.

1. Maak er een onderdeel van in je routine

Als je 24/7 in dezelfde ruimte bent, is het belangrijk dat zowel jij als je geliefde een routine hebben die op elkaar aansluit. Je wil immers niet iedere ochtend ruzie over wie als eerste mag douchen. Het klinkt niet sexy, maar heb het hier over met elkaar. Wat vinden jullie de fijnste balans tussen ruimte voor jezelf, quality time en werktijd?

2. Bespreek elkaars behoeftes

Het gaat natuurlijk niet alleen om jou; het is ook belangrijk dat je oog hebt voor de behoeftes van je partner. Aan ruimte voor jezelf geeft iedereen een eigen invulling. Voor de een is dat een wandeling, voor de ander een work-out of koken. Wanneer jullie van elkaar weten wat de ander nodig heeft, is het zo klaar als een klontje en hoeven daar geen misverstanden meer over te bestaan.

3. Bedenk een woord voor een time-out

Als de spanningen oplopen en je een ruzie hebt waarvan jullie beiden weten dat je er op dat moment samen niet uit komt, is dat het perfecte moment om even alleen te zijn met je gedachten. Bedenk een woord of een zin om af te spreken dat je elkaar even met rust laat en jullie er later – wanneer je allebei bent gekalmeerd en beter weet wat je wil zeggen – een goed gesprek over kunnen hebben.

4. Zorg voor een balans tussen tijd alleen en samen

Sommige geliefden worden onzeker als zijn of haar partner zegt dat ‘ie eventjes een moment voor zichzelf nodig heeft. Feit is nou eenmaal dat de een meer tijd in z’n eentje nodig heeft dan de ander. Wees daar dus gewoon duidelijk over. Dan begrijpt je geliefde vanaf het eerste moment dat het niet aan hem of haar ligt en er ook quality time samen tegenover staat.

5. Doe samen iets voor jezelf

In elkaars gezelschap zijn betekent niet automatisch dat je elkaar moet entertainen of samen wat moet doen. Het is juist heel relaxt om je eigen ding te doen met je lief in de buurt. Zo kun je je gedachten de vrije loop laten zonder de druk te voelen om alles onder woorden te brengen. Dat is soms precies de reset die je nodig hebt.

