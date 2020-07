Behoefte aan wat relatieadvies? Dit zegt je sterrenbeeld

Waar jouw partner misschien behoefte heeft aan heel wat lovende woorden, wil jij juist meer affectie. Elkaar negeren tijdens een ruzie is in ieder geval géén oplossing. Communiceren is dus key, maar ook je sterrenbeeld kan je nog van wat relatieadvies voorzien.

Relatieadvies sterrenbeeld

Natuurlijk is het niet dé oplossing als er langdurige problemen spelen binnen jullie relatie. Wel kan het je helpen om te snappen waarom je misschien soms licht ontvlambaar reageert of juist handig zijn wanneer je op zoek bent naar de prins(es) op het witte paard.

Ram (21 maart t/m 19 april)

Ben je met iemand samen, dan zul je álles voor diegene over hebben. Ontzettend toegewijd en liefdevol, maar het kan soms ook wel wat intens overkomen. En daar zit dan ook je grote valkuil: je hebt de neiging om snel in een relatie te stappen, die na korte tijd alweer ten einde komt. Rustig iemand leren kennen is voor jou dan ook key.

Stier (20 april t/m 20 mei)

Zeg je stabiel, dan zeg je Stier. Je hebt heel veel liefde te geven in een relatie en zal dan ook altijd voor de ander klaarstaan. Het is veilig, maar maakt ook dat je blijft hangen in de huidige situatie. Soms moet je juist wél iets nieuws proberen om jezelf te blijven ontwikkelen.

Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Oh Tweelingen, je bent constant in strijd met jezelf. Als je valt, val je hard en ontwikkel je diepe gevoelens. Maar tegelijkertijd houd je ook mensen op afstand. Het is dan ook wijsheid om meer in het nu te leven en niet altijd te verlangen naar iets beters. Want pas als je iets kwijtraakt, weet je hoe goed je het had.

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

Geef jou een goede dosis romantiek en je smelt helemaal weg. Wanneer iemand bij jou de juiste snaar weet te raken, zul je deze persoon in je hart sluiten. Jij geeft jezelf 100 procent, maar daarin schuilt ook het gevaar: je wil niet dat iemand misbruik maakt van jouw goedheid. Probeer daarom misschien niet meteen alles te delen.

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Je hoeft niet in de spotlight te staan om alle aandacht te krijgen. Nee, als Leeuw weet je met jouw charisma alle ogen zonder moeite op je gericht te krijgen. Maar jouw partner is er ook nog. Probeer daarom ook de ander zijn of haar momentje te gunnen en bied een luisterend oor wanneer nodig.

Maagd (23 augustus t/m 22 september)

Hee Maagd, kom eens uit je hoofd. Je kan je zo verliezen in je eigen gedachtewereld, dat je de lat torenhoog legt. Alles moet perfect en zo ook in je relatie. Leef daarom wat meer in het hier en nu, in plaats van na te denken over alle mogelijke zorgen die de toekomst met zich mee kan brengen.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Jij zult niet snel iemand aan de kant schuiven na een foute keuze. Iedereen verdient een tweede kans, zelfs al is diegene echt te ver gegaan. Let daar wel mee op. Jij speelt zelf nog altijd de hoofdrol in je eigen leven, vergeet dat niet. Is die persoon wel goed voor je of kun je hem of haar beter de deur wijzen?

Schorpioen (23 oktober t/m 21 november)

Door jouw mysterieuze kant, kan het lastig zijn om je te doorgronden. Je hebt zeker wel heel wat liefde te geven, maar dat wordt niet duidelijk als je een muur blijft optrekken. Het advies is dan ook om je wat meer open te stellen, zodat de ander weet hoe jij in elkaar steekt.

Boogschutter (22 november t/m 21 december)

Als jouw pijlen eenmaal raak schieten, dan sta je vooral zelf in vuur en vlam. Niet alleen ben je ontzettend charmant voor je (toekomstige) partner, ook ga je maar wat graag het avontuur met de ander aan. Toch kan het lastig zijn om verder te gaan dan oppervlakkige gesprekken. Wanneer je voelt dat het goed zit, kun je heus wel de sprong in het diepe wagen.

Steenbok (22 december t/m 19 januari)

Wanneer er iets te plannen valt, steek jij graag de handen uit de mouwen. Je leven is dan ook tot in de puntjes uitgestippeld, maar de liefde is nu eenmaal lastig te voorspellen. Dat vind je soms moeilijk, waardoor je openstellen bij een nieuw persoon een behoorlijke uitdaging kan zijn. Maak vooral flink wat lol en je zult zien dat het geluk vanzelf op je pad komt.

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

De stoute schoenen aantrekken en halsoverkop in een relatie duiken? Niet zo jouw ding. Je vindt het moeilijk om écht jezelf te zijn wanneer je iemand ontmoet. Doe dat juist wel: precies die kanten waar jij je voor ‘schaamt’, maken je zo leuk. Die ander valt juist op al jouw unieke eigenschappen.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Als Vissen ben je enorm zorgzaam en gul naar een partner toe. Je wacht op die ultieme romanticus die je op een voetstuk zal zetten én de perfecte date organiseert. Een onmogelijke opgave? Zeker niet. Het kan er wel voor zorgen dat je gaat voor minder, omdat je hoopt dat deze persoon je verwachtingen waar kan maken. Kan diegene dat niet, wees dan ook niet bang om verder te gaan.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash