Bekende gespot op dating app? Dit is hoe de meeste mensen reageren

Dat is even schrikken. Ben je lekker aan het swipen op een dating app, komt die ene ex die je nooit meer wilde zien ineens voorbij. Geen zorgen, je bent niet de enige. Met zo’n 1,2 miljoen singles in Nederland kan het gebeuren dat je een bekende tegenkomt.

Bekende dating app

Ongemakkelijk of juist grappig? Lexa deed onderzoek* onder 1500 Nederlandse singles, want wát doe je op het moment dat je de buurman, je collega of je ex spot op een online dating app?

Geheime crush

Online daten kan heel leuk zijn, maar zorgt ook wel eens voor ongemakkelijke situaties. 60 procent van de ondervraagde singles bekent wel eens een ex, collega, vriend of familie te zijn tegenkomen tijdens het online daten. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar de manier hoe we daarop reageren verschilt. De top 5 meest voorkomende reacties bestaat uit:

44% liked het profiel, maar gewoon voor de lol 31% wijst af en swiped door 23% liked niet, maar vind het wel grappig 19% swiped rechts in de hoop op een match 10% wijst af en voelt zich een beetje beschaamd

Date ‘hulplijn’

Een date gescoord met je crush of misschien toch die knappe buurman? Lexa wilde weten met wie vervolgens alle date-avonturen worden gedeeld en aan wie singles advies vragen. Opvallend genoeg zegt meer dan de helft hier niet met anderen over te praten. Het delen van je dateleven met je vader en moeder lijkt ook next level voor hen. Ouders blijken het minst populair en worden vrijwel nooit om advies gevraagd. Voor de singles die wel graag date tips ontvangen zijn de beste vriend(en) favoriet. Zij worden als hulplijn ingezet voor de leukste locatie, het outfit of activiteit voor hun date.

*Het LoveConnection onderzoek werd in maart 2020 in opdracht van Lexa uitgevoerd door Kantar onder 1500 Nederlandse singles (18-65 jaar).

Bron: Lexa | Beeld: Unsplash