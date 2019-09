Belachelijk: Kristen Stewart mocht de hand van haar vriendin niet vasthouden in het openbaar

‘Als je jezelf een plezier wilt doen, houd dan niet de hand van je vriendin vast in het openbaar. Dan krijg je misschien wel een Marvel-film.’ Dat kreeg Kristen Stewart te horen voordat ze een bekende actrice werd.

Kristen zou meer kans hebben om mainstream filmrollen in de wacht te slepen, als ze zou verbergen dat ze (ook) op vrouwen valt. Dat vertelt de Twilight-actrice in een interview met de Amerikaanse Harper’s Bazaar. ‘Ik wil niet met dat soort mensen werken,’ aldus Kristen Stewart. Wie aan haar heeft geadviseerd haar seksualiteit te verbergen is niet duidelijk.