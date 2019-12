Waarom het zó belangrijk is dat je open bent over je seksuele fantasieën

Seksuele fantasieën, iedereen heeft ze. Maar lang niet iedereen spreekt ze uit. Het is gewoonweg makkelijker om niet te zeggen wat je denkt. Toch? Óók tegen je partner en over je seksuele verlangen. Waarom eigenlijk? Het kan zijn dat je je schaamt voor je seksuele fantasieën of je bent bang dat je je partner pijn doet. Door hier open en eerlijk te zijn.

Nergens voor nodig! Jullie willen beiden seks en het zou fijn moeten zijn voor jullie allebei.

Redenen om je partner te vertellen wat je wil voelen…

Tijdens de seks! Allereerst: je partner vertellen hoe jij je wilt voelen is anders dan zeggen wat je anders wilt. Waarom? Je bent specifieker en je partner snapt vaak zelfs beter wat je wilt. Dit zijn de drie redenen waarom het belangrijk is om je partner te vertellen wat je wilt voelen tijdens seks.

#1 Je opent het gesprek

Praten over seks is goed voor jou en je partner. Jullie seksuele communicatie is belangrijk om de ervaring zo fijn mogelijk voor jullie beide te maken. Het is misschien awkward in het begin, maar vaker gesprekken hebben over hoe het gaat in bed (of: in de auto, op de keukentafel) is goed voor jullie relatie. Ook voor jezelf overigens, je zult je eigen lichaam beter begrijpen en dit geldt natuurlijk ook voor je partner.

#2 Je leert nog eens wat

Je leert door het te doen! En je leert nog beter, sneller als je het (in deze seks) blijft doen met dezelfde partner. Omdat je elkaar kent. En – als het goed is – om je gemak voelt bij diegene. Een stap voor dit praktijkgerichte leerproces is de theorie, het gesprek.

Weet jij niet zo goed hoe je moet verwoorden wat je nou eigenlijk wil? Probeer het dan te uiten in gevoelens zoals “ik wil mij meer gewild voelen dan ooit”.

Deze methode spoort je ook aan om meer te leren te komen over je eigen lichaam, want hoe kan je zeggen hoe jij je voelt als je niet weet hoe het voelt? Probeer meer te leren over je het vrouwelijke lichaam én over jezelf.

#3 Het is een fijne manier van gevoelens uiten

Ook schaamte voor je seksuele fantasieën kan een rol spelen. Zelfs al vragen we niet veel kan het nog steeds eng zijn, je wil je partner’s gevoelens immers niet schaden. Onze ego’s hebben namelijk de overhand tijdens seks.

Wil je dit goed doen? Dan is je mond houden omdat jij je partner blij wil houden niet de juiste manier! Uit eindelijk word je hier ongelukkig van en dat merkt je partner ook. Zélfs tijdens de seks.

Bron: Fem-fem.nl, beeld: iStock