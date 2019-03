Ben je verliefd? Dan is het verstandig om hierover na te denken om je (prille) relatie goed te houden

Zijn bij jou nieuwe instastories van anderen nooit lang ongeopend? Kortom, is je mobiel je beste vriend? Prima als je single bent, maar als je een relatie krijgt is het verstanding op gezette tijden het ding in de hoek te gooien.

Als je verknocht bent aan je smartphone (de Engelsen bedachten er een woord voor: ‘phubbing’ een samenvoeging van ‘phone’ en ‘snubbing’), dien je je telefoon een tandje minder belangrijk te maken zodra je een relatie krijgt. Denk over deze punten dus eens na om je (prille) verkering goed te houden.

1. Micro-cheating

Er heeft weer een nieuw woord bestaansrecht gekregen door social media, of specifieker WhatsApp. Micro-cheating. De chatfunctie maakt het makkelijk om contact te hebben met een heleboel verschillende mensen, en dat was leuk (en soms spannend) toen je nog alleen was. Nu je een vriend(in) hebt lijkt het misschien alsof dit ge-app gewoon verder kan gaan. Het gaat tenslotte om wat geklets of onschuldig geflirt. Waar de grens ligt? Zodra je merkt dat je niet wil dat je partner de app-conversatie ziet, moeten er alarmbellen gaan rinkelen. Blijkbaar ga je toch íets te ver (en in dat geval is het goed je af te vragen waarom je dat doet).

2. Verknocht aan je mobiel

Ligt je telefoon altijd binnen handbereik als je samen met je vriend(in) bent? Of, nog erger, pak je je telefoon direct op zodra er een melding binnenkomt? Vraag je dan af waarom je dit doet. Wil je de tijd die je samen doorbrengt niet kwalitatiever inzetten? De ander kan zich bijvoorbeeld achtergesteld voelen als jij steeds je mobiel erbij pakt terwijl jullie iets leuks aan het doen zijn of een gesprek voeren. Omgekeerd voel jij misschien ook wel een steekje als je vent met z’n neus op zijn mobiel zit in plaats van met zijn aandacht bij jou. Zorg er dus voor dat jullie geregeld beiden de mobiel aan de kant leggen.

3. Maak een afspraak over sms’en

Klinkt suf, maar dat is het niet. Iedereen gebruikt z’n telefoon anders. Je vriend(in) pakt misschien liever de telefoon (bellen is sneller), terwijl jij een diepe haat voor bellen hebt en liever een appje stuurt. Goed dus om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken en daarover in overeenstemming te komen. Zo voorkom je onzekerheden (‘vindt ze mij nou niet meer leuk omdat ze zo lang niets terugstuurt?’) en irritaties (‘ik kan toch op al die apps reageren, ik moet ook nog gewoon werken’). Maak dus afspraken en houd je daaraan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock