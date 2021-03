Beste vriendinnen Jay en Krystle gaan viral met hun platonische huwelijk

Na date-teleurstelling no. 37483 hebben we allemaal weleens tegen onze beste vriend(in) verzucht: ik trouw wel met jou. Jay Guercio voegde de daad bij het woord.

Jay stuurde onlangs een TikTok-video de wereld in waarin ze vertelt over haar platonische huwelijk met haar beste vriendin Krystle. Het is geen geintje: de twee stapten echt in het bootje en beloofden hun levens samen door te brengen. Ze willen niets liever dan samen (pleeg)kinderen grootbrengen. Ze functioneren dan ook net als ieder ander getrouwd stel, maar dan zonder de romantiek.

In onderstaande video legt ze uit hoe het werkt:

Trots

Zo hebben Jay en haar vrouw de totale vrijheid om buiten het huwelijk een romantische of enkel fysieke relatie met iemand aan te gaan. Toch zegt ze dat ze daar nu geen behoefte aan heeft. ‘De lol die we hebben, het plezier, het vertrouwen, onze gekke streken: ik ben blij en trots op ons huwelijk.’

Status quo

Een platonisch huwelijk kent dezelfde gedeelde verantwoordelijkheden, emotionele support en kameraadschap van een traditioneel huwelijk, maar dan zonder de romantische gevoelens. Sekstherapeut Jodi Erin Williams ziet dat steeds meer mensen een relatiedynamiek bedenken die aansluit op hun persoonlijke behoeftes in plaats van te blijven hangen in de status quo van doen wat nou eenmaal van ze verwacht wordt.

Geen jaloezie

Als je behoefte hebt je te settelen, financiële zekerheid of kinderen wil, kan trouwen met je beste vriend(in) een optie zijn. Door het gebrek aan romantische gevoelens, ontloop je ook nog eens een groot deel van de potentiële ellende die veel getrouwde koppels meemaken. Platonische koppels hoeven niet hard te werken om de romantiek te behouden en hebben geen problemen met jaloezie, affaires of je niet meer tot elkaar aangetrokken voelen.

Verliefd

Alleen: wat als je in een platonisch huwelijk opeens de liefde van je leven ontmoet met wie je graag wil trouwen? Volgens Guercio en Williams is dat een risico in iedere relatie, ongeacht de aard ervan. Ook traditionele stellen kunnen immers verliefd worden op een ander. Daarom is het volgens hen belangrijk om in ieder geval altijd goed met elkaar te blijven communiceren.

