Seksdroom over bijvoorbeeld je ex? Dit betekent het

Badend in het zweet schrik je wakker. Heb je nu echt een seksdroom over je ex gehad? En laatst ook al over die ene kennis?! Geen zorgen, je bent niet de enige met deze nachtelijke avontuurtjes.

Dokter Jennifer Parker van de Universiteit van West-Engeland verklaart zulke pikante dromen. ‘Seks met een celebrity of dromen over ontrouw zijn de twee meest voorkomende onderwerpen die naar boven komen. Vaak voelen vrouwen zich daar schuldig over, zeker als ze droomden over seks met iemand die ze in het echte leven kennen.’

Geen zorgen

Toch is er geen reden tot paniek. Je hoeft je namelijk echt geen zorgen te maken dat er iets niet goed is in jouw relatie of dat je iets zou willen met degene in jouw droom. ‘Als je veel seksuele dromen hebt, kan dat simpelweg betekenen dat je gewoon extra opgewonden bent en je seksuele verlangen groter is dan normaal.’ Ook je maandelijkse feestje kan daar invloed op hebben. ‘Na de menstruatie is het seksuele verlangen van vrouwen het sterkst. Het is dan ook logisch dat ze dan meer dromen over seks of een intens orgasme.’

Relatie

Hoewel de dromen dus niks willen zeggen, kunnen ze wél invloed hebben op jouw relatie. Een recente studie wijst uit dat wanneer je een goede relatie hebt, je de dag na de seksdroom meer intimiteit en nabijheid voelt met je partner. Loopt het niet zo lekker dan creëert een dergelijke droom juist meer afstand.

Dromen

Maar wat willen de verschillende dromen nu eigenlijk zeggen? Wij zetten het voor je op een rijtje:

Bedriegen of bedrogen worden: Ga je zelf vreemd in jouw droom, dan duidt dat op een gevoel van onvervuldheid binnen je relatie. Andersom kan het wijzen op onzekerheid of jaloezie van jouw kant. Je ex: Droom je dat je een stomende vrijpartij hebt met je ex? Geen zorgen, dat betekent niet per se dat je hem of haar terug wil. Wél kan het aangeven dat je de breuk nog niet helemaal verwerkt hebt of dat je bang bent voor een herhaling in je nieuwe relatie. Hetzelfde geslacht: Deze dromen wijzen op een acceptatie van je eigen karaktereigenschappen of dat je bijvoorbeeld graag wat trekjes zou willen hebben van de vrouw over wie je droomt. Een bekende: Oh jee, wat doet die vage kennis die je laatst tegenkwam ineens hier? No worries, het zegt niks over de relatie die je wil met deze persoon. Het is puur een verwerking van jouw hersenen van wat ze die dag hebben meegemaakt.

Bron: HLN | Beeld: iStock