Betere seks begint met soloseks

Masturberen is iets wat we voornamelijk doen als we vrijgezel zijn, of wanneer onze partner even niet beschikbaar is en we toch zin hebben in een hoogtepunt. Maar soloseks kan zomaar de oplossing zijn voor een ingedut seksleven. LotteLust vertelt je meer.

Heb jezelf lief

Het vrouwelijk lichaam zit heel anders in elkaar dan het mannelijk lichaam. Zo is bijvoorbeeld een orgasme niet voor iedere vrouw makkelijk te bereiken. Daarom is het belangrijk dat je als vrouw je lijf goed leert kennen. Leer waar jij opgewonden van wordt, wat je lekker vindt, welke aanrakingen je prettig vindt en in welk tempo je dit fijn vindt. De beste manier om hier achter te komen, is door zelf op onderzoek uit te gaan. Begin met het lezen van een erotisch verhaal of het kijken van een pornavideo, en verken je lijf. Neem hier echt de tijd voor. Niet alleen is dit voor jezelf genieten, dit kun je ook gebruiken tijdens de seks met je partner. Vertel hem of haar wat je hebt ontdekt en pas het samen toe. Of laat het zien zonder dat je partner jou of zichzelf mag aanraken. Zo bouw je spanning lekker op.

Inspiratie nodig? Vind hier de beste masturbatiestandjes

Verhoog je libido

Met enige regelmaat op solotour gaan, vergroot je zin in seks. Als je op dit moment in een sekssleur zit, kan een solosessie juist datgene zijn wat je nodig hebt. Seks met jezelf kost minder moeite (en energie) dan seks met een ander, want de enige persoon waar je rekening mee hoeft de houden ben jij. Dit maakt de drempel om het te gaan doen lager, maar het zorgt er wel voor dat jij je zin in seks behoudt. Wat belangrijk is voor jou, maar ook voor het seksleven van jou en je partner. Hoe vaker je jezelf verwent, hoe meer zin je krijgt, en hoe hoger je libido wordt. En dat geldt natuurlijk ook voor je partner, dus gun elkaar die solomomenten, want je hebt er uiteindelijk allebei profijt van.

Meer plezier

Een ingedut seksleven is vaak het gevolg van een drukke agenda. Door werk en allerlei afspraken komt seks op de laatste plek, of erger nog; het komt er helemaal niet van. En voor je het weet is het een maand- of langer – geleden dat jullie voor het laatst seks hebben gehad. Om dit te voorkomen is het van belang dat je seks niet gaat zien als een moetje, maar als iets leuks. Soloseks kan hierbij helpen, door de voorspelbaarheid te doorbreken. Want de gedachte aan weer hetzelfde riedeltje af te werken, maakt de zin niet veel groter. Schaf bijvoorbeeld een paar seksspeeltjes aan en ga hier zelf mee aan de gang. Probeer ze vervolgens uit met je partner. Het gebruik van speeltjes in de slaapkamer is een hele goede aanvulling, want het is nieuw en spannend: je weet allebei niet wat er komen gaat. En zo breng je het plezier, de lol weer terug in je seksleven.

