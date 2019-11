Betere seks: zorgt verbondenheid in een relatie voor meer bevrediging?

Seks in een relatie is niet te vergelijken met een vrijpartij met een scharrel, zeggen mensen weleens. Het langdurig samenzijn met iemand zou zorgen voor meer bevrediging. Maar is dat ook echt zo?

Want de vraag blijft: is het nu door je relatie dat de seks beter is, of is het juist andersom, dat goede seks juist zorgt voor een groter gevoel van verbondenheid? Een groep onderzoekers zocht het uit en publiceerde het resultaat in the Journal of Sex and Marital Therapy.

Verbondenheid

Bij wel 366 koppels werd gekeken naar de mate van verbondenheid in de relatie en de tevredenheid over hun seksleven tijdens vijf sessies relatietherapie. Het doel? Dus zien of een betere band zou zorgen voor een hogere bevrediging tussen de lakens en ook omgekeerd. De onderzoekers laten weten: ‘Partners voelen zich vaak meer verbonden in een relatie wanneer die hun meer seksuele voordelen bezorgt. Partners die tevreden zijn met hoe hun behoeftes beantwoord worden, zijn vaak meer toegewijd.’

Betere seks

Dat het andersom plaatsvindt, is volgens de onderzoekers ook heel goed mogelijk. Ze benadrukken: ‘Naarmate de betrokkenheid van partners bij elkaar groeit, steken ze vaak ook meer moeite in het seksuele aspect van de relatie gestoken. Wanneer koppels enorm aan elkaar gehecht zijn, dan bouwen ze een soort van veiligheid op in hun relatie waardoor ze meer durven experimenteren en open zijn over hun wensen. Als die verbondenheid ontbreekt, dan wordt er vaak niet open gecommuniceerd.’

Tweezijdige relatie

De onderzoekers vonden na nadere studie van de data dan ook een tweezijdige tussen verbinding en seksuele bevrediging. Dat houdt in dat wanneer één factor veel besproken werd of uitgeoefend die week, dan steeg het andere element een week nadien. Toch is het niet zo dat de twee gelijk opgaan, want na drie sessies bleken de effecten stil te vallen. Waar de voordelen van seksuele bevrediging nog steeds belangrijk waren voor de verbondenheid, was het creëren van een band na een tijd minder van invloed op de tevredenheid in bed.

Band

Conclusie: hoe close je bent in een relatie samenhangt met een verbetering van je plezier in bed. Investeer je in je seksleven dan kan je verbondenheid met je partner ook een flinke boos krijgen. Uit het onderzoek blijkt dus wel dat als je band op een bepaald level is, je geen voordeel meer zal merken tussen de lakens. Interessant, toch?

