Betrapt: zo hoog zijn de boetes voor seks op het strand

Zwoele zomernachten, wie kent ze niet? Het begint met een glaasje rosé op het strand, het eindigt met ontblote lichamen en een zanderige vrijpartij. Althans, voor sommigen die vergeten dat ze niet thuis zijn. Toch kan een potje sex on the beach je duur komen te staan. Wat dacht je van een boete van €50.000 voor seks op het strand van Praia de Faro in Portugal?

Gisteren nog circuleerde er een filmpje op het internet van een wippend koppel op het strand in Zandvoort. Waren ze niet gefilmd, maar betrapt door de politie dan had de boete tot €410 kunnen oplopen. Een vrij prijzige vrijpartij, nietwaar? Maar de boetes lopen in Europa nogal uiteen. Daarom hieronder een heel fijn lijstje met de duurste bestemmingen op een rij.