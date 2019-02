Bevestigd: Gaby Blaaser kon Temptation’s Jaimy niet weerstaan

De geruchten gingen al langer, maar de twee tortelduifjes hebben het nieuws nu zelf bevestigd. Voormalig GTST-soapie Gaby Blaaser datet met niemand minder dan Temptation-verleider Jaimy.

Gaby was vier jaar samen met dj Quintino, maar deze relatie is nu tot een einde gekomen. Aan RTL Boulevard vertelt de blondine: ‘We hebben geknokt voor onze relatie, maar zijn uiteindelijk met liefde en respect uit elkaar gegaan.’ Ook het management van de DJ bevestigt dit nieuws en laat weten dat Quinten zijn ex het allerbeste wenst.

Temptation Island

We kennen Jaimy natuurlijk als één van de verleiders uit Temptation Island. In deze realityshow moet hij de harten van de dames sneller laten kloppen, maar de 21-jarige blijkt zijn pijlen na het programma gericht te hebben op een andere vrouw. De verleider liet al eerder via Instagram Stories heel wat stof opwaaien door een gezellige foto van hen samen te posten. Op de vraag of het stel ook een relatie had, antwoordde hij: ‘Gaby en ik hebben het momenteel gewoon heel leuk samen.’ Ook Gaby zelf laat nu weten dat de geruchten kloppen: ‘We kunnen nog niet spreken van een relatie, maar we hebben het wel heel gezellig met elkaar. Hij is nu zelfs bij me.’

Bron: Boulevard | Beeld: RTL, Instagram