De vraag die je jezelf moet stellen als je bevriend wilt blijven met je ex

Een van de moeilijkste dingen aan een break-up is het wegvallen van een constante factor van je leven en je leven daarop aanpassen. Je ex als eerste bellen bij goed nieuws over je werk? Dat is er niet meer bij. Maar zou je bevriend moeten blijven met je ex, alleen omdat je hem of haar mist op dit soort momenten?

Waarom?

Volgens Gary Brown, een relatietherapeut in Los Angeles, is het een vraag die veel exen bezighoudt. Na een break-up, of juist aan het begin van een nieuwe relatie. Volgens een nieuw onderzoek van het vaktijdschrift Personal Relationships hangt alles af van één vraag: waarom zou je eigenlijk nog bevriend willen zijn met je ex?

Volgens het onderzoek zijn daar vier redenen voor.

Veiligheid

Als je allebei nog om elkaar geeft en vrienden wilt blijven, dan is dat zeker mogelijk wanneer de rust is wedergekeerd. Door gezonde, positieve vriendschappen voelen we ons veilig en die veiligheid is geen gekke reden om met iemand bevriend te willen blijven. Wanneer je door veiligheid gemotiveerd bent, betekent dat je diegene vertrouwt en dat je je emotioneel ondersteund voelt. Werkt een vriendschap met je ex op basis van veiligheid ook echt? Wel als je er allebei zo over denkt.

Praktisch

Het is een veel gehoorde reden: ‘wanneer je kinderen hebt, moet je bevriend blijven met je ex.’ Een scheiding is immers pijnlijk voor de kinderen en het is nog pijnlijker wanneer de kinderen zien dat hun ouders niet meer met elkaar praten. ‘Voor het welzijn van de kinderen, is vriendschap tussen de ouders het beste,’ aldus Elliot Katz, schrijver van het boek Being the Strong Man a Woman Wants. Veel mensen kiezen om bevriend te blijven met hun ex vanwege praktische redenen als kinderen, huisdieren, of andere gemeenschappelijke middelen. Wanneer je door praktische redenen gemotiveerd bent om bevriend te blijven met je ex, betekent dit dat je hem of haar op emotioneel gebied al hebt losgelaten. Wat een goed teken kan zijn. Volgens het onderzoek worden vriendschappen op basis hiervan als positief ervaren.

Beleefdheid

Oei oei oei, dit is een gevaarlijke. Wanneer beleefdheid je motivatie is om bevriend te blijven met je ex, wil je eigenlijk helemaal niet bevriend blijven met je ex. Je wilt gewoon beleefd zijn. Met andere woorden: je bent gewoon een attent persoon die rekening houdt met de gevoelens van je ex. Volgens bovenstaand onderzoek betreft dit veelal mensen met bindingsangst, waardoor het makkelijker is om potentiële confrontaties uit de weg te gaan. Kans op slagen? Niet heel groot…

Onopgeloste aantrekkingskracht

Ben je vrijgezel en wil je met je ex in contact blijven, dan is er niets aan de hand – zolang geen van jullie beiden het woord ‘vriendschap’ gebruikt om valse hoop te geven om terug bij elkaar te komen. Wil je hem of haar blijven zien op basis van onopgeloste aantrekkingskracht, dan betekent dat eigenlijk dat je nog steeds verliefd bent en je jezelf (nog) niet kunt voorstellen met iemand anders. En nee nee nee, dit gaat niet werken.

Volgens het onderzoek is 60 procent van alle mensen nog steeds bevriend met minimaal een ex. Dat betekent dus dat vriendschappen met een ex voor het merendeel van de mensen werkt. Relatietherapeut Brown legt uit: ‘er is een groot verschil tussen beleefdheid en echte vriendschap. Vriendschappen zijn niet op één dag gebouwd en hebben tijd nodig. Vriendschappen zijn niet te forceren.’

Bron Bustle | Beeld iStock