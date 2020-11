Denk je dat we romantisch zijn in bed? Nee dus. Uit onderzoek van Swiss Sense is gebleken dat ruim 50% van de mannen én vrouwen het liefst alleen slaapt.

Dit komt doordat zij zich ergeren aan hun bedpartner. Niet heel romantic… Maar gelukkig zijn er meerdere methodes die zorgen voor een goede nachtrust.

Je herkent het vast wel: je bent super happy als jij na een hele lange werkdag – eindelijk – in bed ligt. En net wanneer jij weg doezelt, begint die partner van je te snurken of aan de dekens te sjorren. Argh, daar gaat je nachtrust. Gelukkig heeft Swiss Sense meerdere tips voor je klaarliggen 😉

1. Slaap zonder je telefoon

Nog even het laatste nieuws checken, je leuke foto op Insta plaatsen en nog een ‘welterusten’ appje sturen naar je moeder. Ja, uit onderzoek blijkt dat ruim één op de vijf Nederlanders (23%) met een smartphone naar bed gaat. En wij hoeven je niet te vertellen hoe slecht dit is.

Je hersenen worden getriggerd en dan nog niet over het felle licht gesproken. Maak jij je hier ook schuldig aan? Stop er dan mee! Bovendien kan een telefoon aan de oplader brandgevaar opleveren – tijd om deze gewoonte dus af te leren.

2. Probeer eens een ander kussen

Het zijn de kleine dingen in het leven die soms voor een enorme verandering kunnen zorgen. Kan jij dus niet goed slapen? Probeer dan eens een ander kussen. Misschien een iets hardere of juist een zachtere. Zo blijkt 16 procent graag te slapen met een extra kussen. Probeer uit wat voor jou werkt! Misschien helpt het en val je daarna in slaap als een roosje. Dat zal toch wel héél fijn zijn!

3. Zet het raam open

Je staat er misschien niet bij stil, maar het hebben van de juiste temperatuur in de slaapkamer is heel belangrijk. Want als jouw lichaamstemperatuur te hoog of juist te laag is, kan dit ervoor zorgen dat je sneller wakker wordt. En dat willen we natuurlijk niet! De meest ideale temperatuur is zo’n 15 graden: het raam openzetten en de boel ventileren is dan ook een must.

4. Luister naar je lichaam

Iedereen z’n lichaam is anders en iedereen slaapt ook anders. Daarom is het belangrijk dat jouw matras, topper en hoofdkussen passen bij jouw lichaamsbehoeften en wensen. Zorg er vooral voor dat je nek en schouder goed ondersteund worden. Dit voorkomt veel rug- en nekklachten. Thank me later!

5. Nachtje alleen slapen?

Ben jij écht ten einde raad? Misschien dat een nachtje alleen slapen helpt. En geloof ons: je bent echt niet de enige! Want de helft van de Nederlanders (50%) geeft de voorkeur aan alleen slapen. Dit kan komen doordat de ander veel beweegt of snurkt, maar ook verschil in temperatuur kan ervoor zorgen dat één van de twee naar een ander bed verhuist. Misschien niet heel romantic, maar als het helpt… Slaaplekker!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Swiss Sense| Beeld: iStock