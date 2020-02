Bewezen! Dit is de beste leeftijd om te trouwen 

Trouwen, dat wil bijna elke vrouw. Mocht je verliefd en verloofd zijn, volgens onderzoek is gebleken dat je -als je niet wil scheiden- het beste op déze leeftijd het ja-woord kunt geven.

Geloof je in het huwelijk en is voor altijd samen zijn jouw credo? Don’t rush anything, maar uit onderzoek is gebleken dat je het beste tussen je 28ste en je 32ste in het huwelijksbootje kan stappen…

Eerder scheiden

Hoe langer je wacht met ‘the real deal‘, hoe groter de kans op een scheiding namelijk is. Sterker nog: Nicholas Wolfinger, een onderzoeker aan de universiteit van Utah, zegt dat deze kans elk jaar dat je wacht, met elf procent toeneemt.

Uit dit onderzoek blijkt echter ook dat als je wel heel lang wacht, de kans op een scheiding per jaar met vijf procent afneemt. Je moet dus echt op zoek naar die zogeheten‘sweet spot’, en die schijnt volgens Wolfinger toch echt tussen je 28ste en 32ste levensjaar.

Voor de singles onder ons!

Niet aan de man (of vrouw)? Trouw voor één dag met je hartsvriendin! Het romantische idee is een uit de hand gelopen Koninginnedag act uit 2003, bedacht door Jana Rens en haar beste vriendin Jansje Meijman. “Op die Koninginnedag hebben we samen een vriend getrouwd voor de lol.” Na de enorme act stond een groot aantal mensen te trappelen om ook te trouwen. “De rest van die dag hebben we allemaal mensen getrouwd.”

Jona besloot van het idee haar bedrijf te maken. Nu verzorgt ze huwelijksceremonies voor iedereen die ook voor een dagje wil trouwen. Droomjurk, familie en vrienden, fotoshoot incluis. En na afloop krijg je een ‘certificaat’. Ook leuk: als je wil kan je dag zelfs eindigen met een overheerlijkehoneymoonin Amsterdam.

Kun je niet wachten om de grote dag voor jezelf te organiseren? Hier vind je meer informatie.

Bron: Famme.nl | Beeld: iStock