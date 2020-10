Zeg eens eerlijk, wat is er nou leuker dan een avondje uit met je partner én je beste vriendin? Precies. En weet je wat het állerleukste is: onderzoek bewijst nu dat dubbeldaten supergoed is voor jullie relatie. Plan je agenda dus maar vol met die dubbeldates, zolang het in de coronatijd nog mag.

Tuurlijk is het af en toe fijn om met z’n tweetjes een romantische date te beleven. Maar toch kan het geen kwaad om af en toe iets gezelligs te doen met je beste vriendin en haar partner. Dubbeldaten blijkt namelijk super goed te zijn voor je relatie. Hoe dan?

Opnieuw verliefd

Uit onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Personal Relationships, blijkt dat je meer firework creëert tussen jou en je lover als jullie op dubbeldate gaan met jullie vrienden. Say what? Ja, het is echt waar! Waarschijnlijk voelen jullie elkaar helemaal goed aan en zullen jullie positief op elkaar reageren. Deze positieve feedback leidt ertoe dat je jouw lief én jullie relatie positief bekijkt. Hierdoor zie jij je partner in een ander licht en dat zorgt ervoor dat je weer helemaal verliefd op hem of haar wordt. Love is in the air!

De grens tussen vriendschap en liefde

Bovendien als jullie besluiten samen iets leuks te gaan doen met een ander koppel, is de grens tussen vriendschap en ware liefde ineens enorm zichtbaar. Jullie zien écht aan elkaar hoe gek jullie op elkaar zijn en niet zonder elkaar kunnen. Hoe romantisch?

Gezelligheid kent geen tijd

Ook als je altijd maar alleen bent met je lover, zal het snel saai worden… Jullie weten precies wat de ander denkt en gaat zeggen. Het is daarom veel leuker om af en toe af te spreken met een ander koppel. Zo krijg je andere soort gesprekken, waardoor je elkaar nog beter leert kennen en wie weet ontdek je misschien iets nieuws wat jij ook wel aantrekkelijk vindt aan je lief.

Bron: Vriendin |Beeld: iStock