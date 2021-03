Bewezen: mannen negeren hun partner 388 keer per jaar

Moet jij soms wel drie keer iets tegen je vriend zeggen voordat je een reactie terug krijgt? Of gaat je vent soms ineens naar z’n telefoon lopen turen, terwijl jij een verhaal aan hem vertelt? Je bent niet de enige die met dit probleem kampt. Sterker nog: mannen negeren hun partner all the time, blijkt uit onderzoek.

Mannen die hun geliefde negeren: een Brits gehoorbedrijf heeft hier onderzoek naar laten doen. En van het resultaat worden we niet vrolijk. Mannen negeren hun partner namelijk maar liefst 388 keer per jaar. Excuse us? Bijna driekwart van de 2.000 onderzochte Britten denkt dat hun partner een selectief gehoor heeft. Een selectief gehoor houdt simpelweg in dat iemand doet alsof ‘ie je niet hoort. Negeren, dus.

Het ligt niet aan jou

Hoewel dit onderzoeksresultaat shocking is, is het ergens ook een geruststelling: het ligt niet aan jou. Blijkbaar zijn een heleboel mannen zo. Als het in jouw relatie regelmatig voorkomt dat je man totaal niks heeft meegekregen van wat jij zojuist verteld hebt, dan heeft dat weinig te maken met hoe interessant je verhaal is. It’s him, not you.

Vrouwen kunnen er ook wat van

Oké, wij vrouwen moeten ook hand in eigen boezem steken. Want uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat wij ons ook schuldig maken aan het hebben van het zogenoemde selectieve gehoor. We kunnen het ons bijna niet voorstellen, want wij vrouwen zijn ontzettend goede en geduldige gesprekspartners, maar het schijnt toch echt zo te zijn. Vrouwen negeren hun partner volgens het onderzoek zo’n 339 keer per jaar. Ai! Mannen doen het vaker, maar wij kunnen er dus stiekem ook best wat van.

Bron: Panorama | Beeld: Getty Images